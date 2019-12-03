Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T23:18+0300
https://ria.ru/20191203/1561932274.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156156/41/1561564150_0:80:3020:1779_1036x0_80_0_0_05b4dda13e824e20ab9352bcea7464d9.jpg
РИА Новости

Под Белгородом при взрыве газа в жилом доме пострадали шесть человек

20:50 03.12.2019 (обновлено: 23:18 03.12.2019)
3767
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой помощи на дороге
Автомобиль скорой помощи на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Белгородской области при хлопке бытового газа в четырехэтажном жилом доме обрушилась стена, пострадали шесть человек, сообщили в МЧС.
"Двоих пострадавших сразу увезли в больницу Белгорода. В Яковлевскую центральную районную больницу доставили четверых человек, потом одну женщину оттуда повезли в Белгород", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
Вчера, 21:58
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
У одного из пострадавших тяжелая травма головы.
В рухнувшей части дома прописаны 24 человека, 18 из них эвакуировали.
К дому прибыл губернатор Белгородской области Евгений Савченко. На место происшествия также выехала следственно-оперативная группа, дом оцеплен. Прокуратура начала проверку.
Жильцам пострадавших квартир окажут помощь с восстановлением документов.
Автомобили скорой помощи
Вчера, 20:56
В Белгородской области после взрыва газа обрушилась стена дома
212291216
Обсудить 2
Обрушение дома в Белгородской областиМЧС РФРоссияБелгородПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
В Белгородской области после взрыва газа обрушилась стена дома
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео
Президент США Дональд Трамп
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Бутылка воды
Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет
Машина полиции в США
В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа
Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
Еще раз?: Путин дважды зачитал поздравление из-за выключенного микрофона
Звукоинженер поседел. Конфуз с микрофоном Путина попал на видео
Скорая помощь
Хлопок бытового газа произошел в жилом доме под Белгородом
Обрушение стены жилого дома в результате хлопка газа в поселке Яковлево, Белгородской области. 3 декабря 2019
В Белгороде из дома, где взорвался газ, эвакуировали 18 жильцов
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг объявила войну белым мужчинам
Донбасс во время боевых действий
Офис Зеленского одобрил пять сценариев реинтеграции Донбасса
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Число пострадавших при взрыве газа в Белгородской области увеличилось
В Майкопе автомобиль наехал на четверых подростков. 3 декабря 2019
В Майкопе водитель без прав сбил четырех подростков на тротуаре
Пони
Пользователей соцсети возмутил пони в салоне самолета
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
СК рассказал о результатах психиатрических экспертиз сестер Хачатурян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
23:52Рябков в детстве мечтал стать машинистом поезда
23:47В Латвии намерены провести шествие в защиту русского языка
Лента новостейМолния