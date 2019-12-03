Под Белгородом при взрыве газа в жилом доме пострадали шесть человек

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Белгородской области при хлопке бытового газа в четырехэтажном жилом доме обрушилась стена, пострадали шесть человек, сообщили в МЧС. при хлопке бытового газа в четырехэтажном жилом доме обрушилась стена, пострадали шесть человек, сообщили в МЧС.

"Двоих пострадавших сразу увезли в больницу Белгорода. В Яковлевскую центральную районную больницу доставили четверых человек, потом одну женщину оттуда повезли в Белгород", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

У одного из пострадавших тяжелая травма головы.

В рухнувшей части дома прописаны 24 человека, 18 из них эвакуировали.

К дому прибыл губернатор Белгородской области Евгений Савченко. На место происшествия также выехала следственно-оперативная группа, дом оцеплен. Прокуратура начала проверку.