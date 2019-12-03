Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет

Дауади выяснил, почему пузырек воздуха остается неподвижным в вертикальной узкой трубе с жидкостью, а не поднимается наверх, как это происходит при открытии бутылки с минеральной водой.

Оказалось, что пузырь не прилипает к трубке, как предполагалось ранее, а крайне медленно движется. Это перемещение невозможно разглядеть невооруженным глазом. Кроме того, студент разглядел сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью. Именно его характеристики влияют на то, будет воздух подниматься или нет.

Размер пленки составил миллионные доли миллиметра. Чтобы выяснить это авторы исследования направляли свет на пузырек в трубке и, анализируя интерференцию (перераспределение интенсивности) между светом, отраженным от внутренней поверхности трубки, и светом, отраженным от поверхности пузырька, смогли очень точно измерить слой жидкости между пузырьком и трубкой.