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РИА Новости

Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет

20:44 03.12.2019 (обновлено: 23:56 03.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняБутылка воды
Бутылка воды
© РИА Новости / Владимир Песня
Бутылка воды. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади разгадал физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет. Об этом пишет Neue Züricher Zeitung.
Дауади выяснил, почему пузырек воздуха остается неподвижным в вертикальной узкой трубе с жидкостью, а не поднимается наверх, как это происходит при открытии бутылки с минеральной водой.
Оказалось, что пузырь не прилипает к трубке, как предполагалось ранее, а крайне медленно движется. Это перемещение невозможно разглядеть невооруженным глазом. Кроме того, студент разглядел сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью. Именно его характеристики влияют на то, будет воздух подниматься или нет.
© Фото : American Physical Society 2019 График, иллюстрирующий поведение пузыря
График, иллюстрирующий поведение пузыря
© Фото : American Physical Society 2019
График, иллюстрирующий поведение пузыря
Размер пленки составил миллионные доли миллиметра. Чтобы выяснить это авторы исследования направляли свет на пузырек в трубке и, анализируя интерференцию (перераспределение интенсивности) между светом, отраженным от внутренней поверхности трубки, и светом, отраженным от поверхности пузырька, смогли очень точно измерить слой жидкости между пузырьком и трубкой.
Исследователи допускают, что результаты научной работы можно будет применить в дальнейшем изучении явлений, возникающих при движении жидкостей в нанодиапазоне.
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РИА НаукаВасим ДауадиФедеральная политехническая школа ЛозанныШвейцария
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