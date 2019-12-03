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РИА Новости

Рябков оценил перспективы сохранения СВПД

20:35 03.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Стороны максимально стараются сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но, "в целом, поезд ушел", заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Хочется надеяться на лучшее. Но, в целом, я думаю, что поезд ушел. Возможно, со временем возникнет что-то иное. Но это уже будет в другом жанре, другой стилистике", - заявил Рябков в интервью ПИР-Центру.
Он подчеркнул, что стороны стараются "сохранить, насколько это возможно, имеющиеся договоренности", ведь они "доказали свою эффективность".
"Не было сбоев, пока все это работало. Но потом привходящие обстоятельства оказались настолько сильными, что сейчас нет уверенности, удастся ли сохранить - даже пусть в несколько подвешенном состоянии - СВПД", - констатировал замглавы МИД РФ.
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан
27 ноября, 22:05
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСергей РябковРоссияИранСШАВ мире
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