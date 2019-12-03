Рябков оценил перспективы сохранения СВПД

"Хочется надеяться на лучшее. Но, в целом, я думаю, что поезд ушел. Возможно, со временем возникнет что-то иное. Но это уже будет в другом жанре, другой стилистике", - заявил Рябков в интервью ПИР-Центру.

Он подчеркнул, что стороны стараются "сохранить, насколько это возможно, имеющиеся договоренности", ведь они "доказали свою эффективность".

"Не было сбоев, пока все это работало. Но потом привходящие обстоятельства оказались настолько сильными, что сейчас нет уверенности, удастся ли сохранить - даже пусть в несколько подвешенном состоянии - СВПД", - констатировал замглавы МИД РФ.