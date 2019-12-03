Более 50 тысяч фанатов хотят, чтобы Дэнни Де Вито сыграл Росомаху

Фанаты "Людей Икс", создавшие петицию, подчеркивают, что Де Вито лучше подходит по росту персонажу комиксов, чем Хью Джекман (самый известный актер, игравший Росомаху).

Они также напоминают, что "Дэнни Де Вито прекрасно сыграл Мусорщика (в сериале "В Филадельфии всегда солнечно" - прим.ред.), теперь мы знаем, что он отлично дерется и не боится грязи".