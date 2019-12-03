Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-03T21:55+0300
https://ria.ru/20191203/1561931675.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156193/08/1561930837_0:0:3639:2047_1036x0_80_0_0_f97919a52a9782b437c370252fd263f2.jpg
РИА Новости

Более 50 тысяч фанатов хотят, чтобы Дэнни Де Вито сыграл Росомаху

21:55 03.12.2019
181
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / 20th Century Fox Film Corporation (2017)Американский актер Дэнни де Вито и Хью Джекман в роли Росомахи в фильме "Логан"
Американский актер Дэнни де Вито и Хью Джекман в роли Росомахи в фильме Логан
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / 20th Century Fox Film Corporation (2017)
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Петиция с предложением Дэнни Де Вито на роль Росомахи в следующих фильмах Marvel набрала более 50 тысяч подписей, сообщает NME.
Фанаты "Людей Икс", создавшие петицию, подчеркивают, что Де Вито лучше подходит по росту персонажу комиксов, чем Хью Джекман (самый известный актер, игравший Росомаху).
Они также напоминают, что "Дэнни Де Вито прекрасно сыграл Мусорщика (в сериале "В Филадельфии всегда солнечно" - прим.ред.), теперь мы знаем, что он отлично дерется и не боится грязи".
Ранее студию Fox, которой принадлежат права на "Людей Икс", приобрела компания Disney. Де Вито последнее время активно снимается и выступает в самых разных жанрах.
Эмилия Кларк в роли Дэйнерис Таргариен в сериале Игра престолов
11 ноября, 15:56Культура
Эмилия Кларк предложила себя на роль Бонда
391001
КультураКино и сериалыНовости культурыДэнни Де ВитоХью Джекман
Рекомендуем
Яблоневые сады
В Воронежской области планируют начать высадку нового яблоневого сада
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Кубань вошла в тройку регионов по объему дотаций от правительства
В технопарке МАИ Траектория взлета открыли новые детские лаборатории
В технопарке МАИ "Траектория взлета" открыли новые детские лаборатории
Президент США Дональд Трамп
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Бессмертный полк
Источник рассказал о возможных переменах в акции "Бессмертный полк"
Кареты скорой помощи в Индии
Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
Санаторий Курпаты
Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
В Ростовской области теплоход столкнулся с танкером, сообщил источник
Президент РФ Владимир Путин
Кремль подтвердил встречу Путина с представителями немецкого бизнеса
Аэропорт Домодедово
Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимной угрозы "минирования"
Президент США Дональд Трамп
В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Подмосковная полиция хочет приравнять снюс и насвай к наркотикам
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генсек НАТО предложил Греции и Турции самим решить свои споры
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock
Приложение FaceApp на экране смартфона
В "Ростехе" назвали заявление ФБР о российских приложениях вбросом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
23:52Рябков в детстве мечтал стать машинистом поезда
23:47В Латвии намерены провести шествие в защиту русского языка
23:23Число пострадавших при взрыве газа в Белгородской области увеличилось
Лента новостейМолния