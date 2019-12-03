В кнессете Израиля не договорились о правительстве нацединства

Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019

© AP Photo / Sebastian Scheiner Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 дек – РИА Новости. За девять дней до окончания срока, предоставленного За девять дней до окончания срока, предоставленного израильскому кнессету на формирование правительства, лидеры двух крупнейших партий вновь не смогли договориться о создании правительства.

Во вторник вечером встреча между Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцем, лидерами "Ликуда" и "Кахоль-Лаван", завершилась менее чем за час без каких-либо положительных результатов, сообщает израильский 13 канал. После встречи "Ликуд" обвинил "Кахоль-Лаван" в нежелании создавать правительство национального единства.

"Чтобы предотвратить ненужные выборы и создать правительство единства, Нетаньяху предложил принять закон о ротации премьер-министра… Несмотря на эти (предложенные "Ликудом" - ред.) далеко идущие уступки, в "Кахоль-Лаван" продолжают отказываться от создания правительства единства", - цитирует канал заявление представителя партии "Ликуд".

Это заявление было сделано после встречи Биньямина Нетаньяху и Бени Ганца, которую называли последним шансом договориться о создании правительства национального единства.

В случае если и за оставшиеся 8 дней до окончания отведенного законом времени депутаты кнессета не смогут сформировать коалиционное правительство, страну ждут новые, третьи в течение года парламентские выборы.