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РИА Новости

В кнессете Израиля не договорились о правительстве нацединства

20:26 03.12.2019
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© AP Photo / Sebastian ScheinerМинистры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019
© AP Photo / Sebastian Scheiner
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 дек – РИА Новости. За девять дней до окончания срока, предоставленного израильскому кнессету на формирование правительства, лидеры двух крупнейших партий вновь не смогли договориться о создании правительства.
Во вторник вечером встреча между Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцем, лидерами "Ликуда" и "Кахоль-Лаван", завершилась менее чем за час без каких-либо положительных результатов, сообщает израильский 13 канал. После встречи "Ликуд" обвинил "Кахоль-Лаван" в нежелании создавать правительство национального единства.
"Чтобы предотвратить ненужные выборы и создать правительство единства, Нетаньяху предложил принять закон о ротации премьер-министра… Несмотря на эти (предложенные "Ликудом" - ред.) далеко идущие уступки, в "Кахоль-Лаван" продолжают отказываться от создания правительства единства", - цитирует канал заявление представителя партии "Ликуд".
Это заявление было сделано после встречи Биньямина Нетаньяху и Бени Ганца, которую называли последним шансом договориться о создании правительства национального единства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
2 декабря, 15:54
Генпрокурор Израиля передал в Кнессет заключение против премьера
В случае если и за оставшиеся 8 дней до окончания отведенного законом времени депутаты кнессета не смогут сформировать коалиционное правительство, страну ждут новые, третьи в течение года парламентские выборы.
Сегодня гендиректор центризбиркома Орли Адес сообщила главе организационной комиссии кнессета Ави Нисанкорену о том, что ЦИК готов провести выборы 25 февраля, если израильский парламент будет распущен не позже 11 декабря.
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Бени ГанцБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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