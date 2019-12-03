В Колумбии манифестант взорвался на собственной бомбе, сообщили СМИ

Представители университета выразили соболезнования в связи со смертью молодого человека и призвали превратить зону рядом с учебным заведением в "территорию мира".

Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.