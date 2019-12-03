В Колумбии манифестант взорвался на собственной бомбе, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Участник протестов в колумбийском Медельине, скончался в результате взрыва принадлежавшей ему самодельной бомбы, сообщает местная радиостанция FM.
Сообщается, что 20-летний студент участвовал в акции протеста вблизи Университета Антьокии. Протестующие пытались заблокировать движение транспорта.
Молодой человек упал и, по всей видимости, привел в действие самодельное взрывное устройство, лежавшее у него в рюкзаке, сообщает газета Heraldo. Позднее он скончался в больнице от полученных травм.
Представители университета выразили соболезнования в связи со смертью молодого человека и призвали превратить зону рядом с учебным заведением в "территорию мира".
В акциях протеста в Колумбии за последние две недели приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Сообщалось о четырех погибших и сотнях пострадавших. Граждане выражали протест против экономической политики и бездействия властей в борьбе с преступностью.
Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.
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