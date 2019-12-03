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РИА Новости

В Госдуме призвали не запрещать смеси с никотином по рецепту нарколога

20:14 03.12.2019
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© Fotolia / PHILETDOMМедицинский рецепт
Медицинский рецепт
© Fotolia / PHILETDOM
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Свободную продажу жевательного табака, снюса следует запретить, но нужно подумать о его продаже по назначению врача для людей, которые используют такой табак, чтобы бросить курить, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внёс в нижнюю палату парламента законопроект о запрете торговли сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
Здание Государственной Думы РФ
2 декабря, 20:24
В Госдуму внесли проект о запрете торговли смесями с никотином
"Вопрос никотинсодержащих снюсов и иных, так скажем, изделий, в которых содержится никотин и которые продаются в том числе несовершеннолетним, конечно же, стоит давно и его необходимо решать. И в этом отношении я полностью поддерживаю инициативу моего коллеги депутата Бариева. Но тут есть один момент. На мой взгляд, с медицинской точки зрения, данные никотинсодержащие смеси были бы хороши людям с никотиновой зависимостью, которые решили с этой зависимостью завязать", - сказал Менделевич РИА Новости.
Он напомнил, что существуют никотиновые пластыри и специальные таблетки, которые помогают человеку, отказавшемуся от сигарет, более плавно выйти из данной зависимости. "И в этом плане, конечно же, никотинсодержащие смеси, я думаю, что в принципе могли бы использоваться с медицинской точки зрения и в медицинских целях", - сказал депутат.
Он подчеркнул, что запрещать к продаже эти смеси нужно однозначно, причём в первую очередь несовершеннолетним. Но возможно подумать об их продаже по рецептам наркологов или выдавать в наркологических центрах тем, кто решил бросить курить.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 17:43
Медведев призвал урегулировать продажу жевательных смесей с никотином
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Борис МенделевичМарат БариевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
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