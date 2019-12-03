В Госдуме призвали не запрещать смеси с никотином по рецепту нарколога

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Свободную продажу жевательного табака, снюса следует запретить, но нужно подумать о его продаже по назначению врача для людей, которые используют такой табак, чтобы бросить курить, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Свободную продажу жевательного табака, снюса следует запретить, но нужно подумать о его продаже по назначению врача для людей, которые используют такой табак, чтобы бросить курить, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внёс в нижнюю палату парламента законопроект о запрете торговли сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.

"Вопрос никотинсодержащих снюсов и иных, так скажем, изделий, в которых содержится никотин и которые продаются в том числе несовершеннолетним, конечно же, стоит давно и его необходимо решать. И в этом отношении я полностью поддерживаю инициативу моего коллеги депутата Бариева. Но тут есть один момент. На мой взгляд, с медицинской точки зрения, данные никотинсодержащие смеси были бы хороши людям с никотиновой зависимостью, которые решили с этой зависимостью завязать", - сказал Менделевич РИА Новости.

Он напомнил, что существуют никотиновые пластыри и специальные таблетки, которые помогают человеку, отказавшемуся от сигарет, более плавно выйти из данной зависимости. "И в этом плане, конечно же, никотинсодержащие смеси, я думаю, что в принципе могли бы использоваться с медицинской точки зрения и в медицинских целях", - сказал депутат.