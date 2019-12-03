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РИА Новости

И.о. замгоссекретаря Рикер посетит Украину четвертого декабря

20:08 03.12.2019
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CC BY 2.0 / Friends of Europe / Philip Reeker, Ambassador,Филипп Рикер
Филипп Рикер
CC BY 2.0 / Friends of Europe / Philip Reeker, Ambassador,
ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. И.о. замгоссекретаря Филип Рикер посетит Украину за несколько дней до встречи в "нормандском формате", следует из распространенного во вторник сообщения госдепартамента.

"Исполняющий обязанности замгоссекретаря Филип Рикер отправится на Украину, в Словакию и Италию с 3 по 10 декабря. 4 декабря Рикер встретится с коллективом посольства США и украинскими официальными лицами", — сказано в документе.

Затем 5-6 декабря он будет возглавлять американскую делегацию на министерской встрече ОБСЕ, где планирует провести встречи с представителями ряда стран и обсудить "ключевые приоритеты, включая поддержку военной прозрачности и суверенитета и территориальной целостности Украины".
В Италии 6 декабря Рикер пример участие в форуме "Средиземноморские диалоги", сказано в документе.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
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