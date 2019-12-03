И.о. замгоссекретаря Рикер посетит Украину четвертого декабря

"Исполняющий обязанности замгоссекретаря Филип Рикер отправится на Украину, в Словакию и Италию с 3 по 10 декабря. 4 декабря Рикер встретится с коллективом посольства США и украинскими официальными лицами", — сказано в документе.

Затем 5-6 декабря он будет возглавлять американскую делегацию на министерской встрече ОБСЕ, где планирует провести встречи с представителями ряда стран и обсудить "ключевые приоритеты, включая поддержку военной прозрачности и суверенитета и территориальной целостности Украины".

Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.