В СФ призвали к мониторингу исполнения антитабачного законодательства

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Законодательный запрет на жевательные смеси с содержанием никотина уже существует в России, однако нужен постоянный мониторинг того, как исполняются антитабачные законы, сказал РИА Новости во вторник глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете жевательных смесей с содержанием никотина.
"На законодательном уровне любые сосательные, жевательные смеси с содержанием никотина уже запрещены. Однако нужен постоянный мониторинг исполнения антитабачных законов, нужно смотреть, не появляются ли на рынке новые изделия, которые называются, например, "жевательная конфета", а на деле это изделие с никотином", - сказал Рязанский.
При этом он пояснил, что специальные жевательные резинки с разумным содержанием никотина для отвыкания от курения под запрет не подпадают, поскольку это специализированная продукция, прошедшая сертификацию и реализуемая только в аптечной сети.