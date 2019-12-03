В СФ призвали к мониторингу исполнения антитабачного законодательства

"На законодательном уровне любые сосательные, жевательные смеси с содержанием никотина уже запрещены. Однако нужен постоянный мониторинг исполнения антитабачных законов, нужно смотреть, не появляются ли на рынке новые изделия, которые называются, например, "жевательная конфета", а на деле это изделие с никотином", - сказал Рязанский.