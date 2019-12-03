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РИА Новости

В СФ призвали к мониторингу исполнения антитабачного законодательства

19:58 03.12.2019
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© Fotolia / jhk2303Знак "Курение запрещено" на столике в кафе
Знак Курение запрещено на столике в кафе
© Fotolia / jhk2303
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Законодательный запрет на жевательные смеси с содержанием никотина уже существует в России, однако нужен постоянный мониторинг того, как исполняются антитабачные законы, сказал РИА Новости во вторник глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете жевательных смесей с содержанием никотина.
"На законодательном уровне любые сосательные, жевательные смеси с содержанием никотина уже запрещены. Однако нужен постоянный мониторинг исполнения антитабачных законов, нужно смотреть, не появляются ли на рынке новые изделия, которые называются, например, "жевательная конфета", а на деле это изделие с никотином", - сказал Рязанский.
При этом он пояснил, что специальные жевательные резинки с разумным содержанием никотина для отвыкания от курения под запрет не подпадают, поскольку это специализированная продукция, прошедшая сертификацию и реализуемая только в аптечной сети.
Знак Курить запрещено
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Валерий РязанскийСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
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