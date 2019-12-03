В Лондоне началась акция протеста против действий НАТО и Трампа

ЛОНДОН, 3 дек - РИА Новости, Наталья Копылова. Акция протеста против деятельности НАТО и президента США Дональда Трампа, прибывшего в британскую столицу на саммит альянса, началась в центре Лондона, передаёт корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек собрались на Трафальгарской площади, чтобы выразить свой протест против политики, проводимой НАТО и США в мире. Собравшиеся обвиняют североатлантический альянс в агрессии в странах Ближнего Востока и Латинской Америки.
Плакаты с надписями "НАТО! прочь руки от Палестины", "Руки прочь от Кубы" развёрнуты на площади.
"Я здесь, потому что я против Трампа и его расистской политики. Первое, что он сделал, заступив на пост президента, он ограничил въезд в США людям из семи стран. А это неправильно", - сказала РИА Новости жительница Лондона Уэнди.
Протестующие также высказываются против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который, по их мнению, "прислуживает интересам США", а не своего народа.
После лозунгов и речей колонна участников акции двинулась к Букингемскому дворцу. Усиленные наряды полиции патрулируют улицы, на которых собрались протестующие.
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