В Лондоне началась акция протеста против действий НАТО и Трампа

Участник акции протеста против действий НАТО и Трампа началась в Лондоне. 3 декабря 2019

ЛОНДОН, 3 дек - РИА Новости, Наталья Копылова. Акция протеста против деятельности Акция протеста против деятельности НАТО и президента США Дональда Трампа , прибывшего в британскую столицу на саммит альянса, началась в центре Лондона , передаёт корреспондент РИА Новости.

Несколько сотен человек собрались на Трафальгарской площади, чтобы выразить свой протест против политики, проводимой НАТО и США в мире. Собравшиеся обвиняют североатлантический альянс в агрессии в странах Ближнего Востока и Латинской Америки.

Плакаты с надписями "НАТО! прочь руки от Палестины", "Руки прочь от Кубы" развёрнуты на площади.

"Я здесь, потому что я против Трампа и его расистской политики. Первое, что он сделал, заступив на пост президента, он ограничил въезд в США людям из семи стран. А это неправильно", - сказала РИА Новости жительница Лондона Уэнди.

Протестующие также высказываются против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который, по их мнению, "прислуживает интересам США", а не своего народа.