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РИА Новости

Трамп заявил, что саммит G7 пройдет в 2021 году в Кэмп-Дэвиде

19:39 03.12.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США выбрала новое место для проведения саммита "большой семерки" - это Кэмп-Дэвид в американском штате Мэриленд.
"Это будет Кэмп-Дэвид, хорошее место, у нас будет (организован) хороший доступ для прессы", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, определился ли он с новым местом для проведения саммита.
Ранее Белый дом предлагал в качестве места для саммита G7, который пройдет 10-12 июня в США, Trump National Doral Resort в Майами. Однако несколько влиятельных конгрессменов США представили законопроект, направленный на то, чтобы предотвратить финансирование проведения саммита на курорте, принадлежащем Трампу. Позже администрация отказалась от этой идеи и начала искать новое место.
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G7Дональд ТрампСШАВ мире
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