Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T19:39+0300
https://ria.ru/20191203/1561930204.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156171/95/1561719570_0:235:2666:1735_1036x0_80_0_0_c99cb4608055a6793b31de4cd265f817.jpg
РИА Новости

В Ираке за два месяца протестов погибли более 400 человек

19:39 03.12.2019
138
© REUTERS / Alaa al-MarjaniПротестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
© REUTERS / Alaa al-Marjani
ООН, 3 дек – РИА Новости. Более 400 человек погибли в ходе протестов в Ираке с начала октября, пострадали более 19 тысяч, заявила в ходе заседания СБ ООН спецпредставитель генсека организации в этой стране Жанин Хеннис-Плассхарт.
По ее словам, протестующие "платят невообразимую цену за то, чтобы их голоса услышали".
"С начала октября боле 400 человек были убиты и более 19 тысяч пострадали", - сказала Хеннис-Плассхарт.
Она отметила, что оправдания убийствам и нанесению увечий мирным демонстрантам быть не может.
Как указала Хеннис-Плассхарт, по наблюдениям ООН, в Ираке по-прежнему открывают стреляют боевыми патронами, не по назначению используют слезоточивый газ, что влечет ужасающие увечья или смерти.
"Аресты и задержания продолжаются, как продолжатся и похищения, угрозы и запугивание", - указала она.
"В этой связи я бы хотела вновь указать на важность гарантий основных прав человека, в частности права на мирные собрания и свободу выражения", - заявила спецпредставитель. Она также призвала на всех уровнях привлекать к ответственности виновных в правонарушениях.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году.
Участники акции протеста в Ираке
Вчера, 16:57Религия и мировоззрение
В Ираке христиане не будут праздновать Рождество из-за демонстраций
110120
Обсудить 0
Совет Безопасности ООНИракООНВ мире
Рекомендуем
Архипелаг Земля Франца-Иосифа
"Лучше быть готовым": ученый об экологических вызовах Арктики
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп отметил важность предстоящей встречи в "нормандском формате"
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ. 3 декабря 2019
Лебедев рассказал о работе новых кассационных судов
Пострадавшая при ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае во время транспортировки в реанимобиль
Медведев дал поручения по перевозке пострадавших в Забайкалье в Москву
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук
Экс-депутата Рады обвинили в нападении на посольство России в Киеве
Фасад здания Верховного суда РФ в Москве
Верховный суд поддержал отказ "Росгосстраху" в иске к компании Гинера
Сотрудник полиции
В Сочи задержали мужчину за попытку провезти полтора килограмма гашиша
Бои за дом Павлова (дом в течении 58 дней обороняли солдаты под командованием старшего сержанта Я.Ф.Павлова) в Сталинграде
Сталинградская битва: почему стоит помнить табличку с площади 9 января
Путин: Расширение НАТО – это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Европейские эксперты прокомментировали новый состав Еврокомиссии
Адмирал Владимир Валуев
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
Приемная часть радиолокационной станции Контейнер
Новейшая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство
На форуме волонтеров спроектируют форум Россия – страна возможностей
На форуме волонтеров спроектируют форум "Россия – страна возможностей"
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп обвинил ЕС и Францию в несправедливых торговых мерах
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
В районе Забайкалья, где произошло ДТП с автобусом, объявили траур
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
23:52Рябков в детстве мечтал стать машинистом поезда
Лента новостейМолния