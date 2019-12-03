Стали известны подробности следующего фильма Мартина Скорсезе

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Мартин Скорсезе, последний фильм которого только что вышел на Netflix, активно готовится к следующему проекту, Мартин Скорсезе, последний фильм которого только что вышел на Netflix, активно готовится к следующему проекту, сообщает Collider.

Еще в 2017 году появилась информация о том, что Скорсезе собирается снять киноадаптацию книги Дэвида Гранна "Убийство лунного цветка", в котором сыграют Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

Затем стало известно, что сценарий напишет Эрик Рот ("Форрест Гамп"), а теперь кинооператор Родриго Прието сообщил, что съемки начнутся в марте 2020 года.

Скорее всего, именно поэтому Ди Каприо отказался от участия в фильме "Аллея кошмаров" Гильермо Дель Торо, съемки которого запланированы на то же время.