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РИА Новости

Стали известны подробности следующего фильма Мартина Скорсезе

22:56 03.12.2019
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© AP Photo / Jordan Strauss Режиссер Мартин Скорсезе
Режиссер Мартин Скорсезе
© AP Photo / Jordan Strauss
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Мартин Скорсезе, последний фильм которого только что вышел на Netflix, активно готовится к следующему проекту, сообщает Collider.
Еще в 2017 году появилась информация о том, что Скорсезе собирается снять киноадаптацию книги Дэвида Гранна "Убийство лунного цветка", в котором сыграют Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.
Затем стало известно, что сценарий напишет Эрик Рот ("Форрест Гамп"), а теперь кинооператор Родриго Прието сообщил, что съемки начнутся в марте 2020 года.
Скорее всего, именно поэтому Ди Каприо отказался от участия в фильме "Аллея кошмаров" Гильермо Дель Торо, съемки которого запланированы на то же время.
В книге Гранна идет речь о загадочных убийствах представителей племени осейджи в Оклахоме после обнаружения нефти на их земле.
Кадр из фильма Ирландец
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КультураКино и сериалыНовости культурыЛеонардо Ди КаприоРоберт Де НироМартин Скорсезе
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