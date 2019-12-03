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РИА Новости

Звукоинженер поседел. Конфуз с микрофоном Путина попал на видео

19:35 03.12.2019 (обновлено: 21:07 03.12.2019)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину пришлось заново начинать речь по случаю десятилетия Российского международного олимпийского университета (РМОУ) из-за выключенного микрофона. Соответствующее видео появилось в Сети.
Выступая на торжественном заседании, глава государства стал поздравлять РМОУ со знаменательной датой, но оказалось, что микрофон не работает. Через несколько секунд устройство включили, однако президенту пришлось заново начинать выступление.
"Еще раз? Хорошо", — сказал Путин со смехом, после чего в зале раздались аплодисменты.
На видео инцидента обратила внимание журналистка Ольга Скабеева.
"И такое бывает. <…> Где-то за кадром нервно смеется седой звукоинженер", — пошутила она в телеграме.
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ОбществоРМОУВладимир ПутинСочи
Популярные комментарии
И дальше что?Почему седой?Скабеева привыкла к шуткам тоталитарного государства.
3 декабря, 19:52
sFsupreme Fx
15120013
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