В "Ростехе" назвали заявление ФБР о российских приложениях вбросом

Ранее сенатор от Демократической партии США Чак Шумер направил в ФБР письмо, в котором сообщил об "угрозе национальной безопасности" со стороны российского приложения FaceApp. В ответ ФБР заявило, что такую угрозу создает любое приложение из России, поскольку доступ к собираемым им данным есть у местных спецслужб.
"Мы видим, что давление стало инструментом борьбы на рынке вооружений, где наши западные партнеры разучились конкурировать добросовестно. Теперь они переключились на высокие технологии в гражданской сфере, на разработчиков мобильных приложений", — сказал собеседник агентства.
Вместе с тем он отметил, что если всерьез говорить о безопасности "софта", то специалистам "прекрасно известно, где действительно зашиты главные опасности".
"Зарубежное программное обеспечение, которое используется в компьютерах, в телекоммуникациях, в промышленном оборудовании и системах, нередко содержит "закладки", позволяющие считывать информацию, удаленно влиять на работу оборудования, даже отключать его. Это не секрет. Вот что по-настоящему опасно", — сообщил представитель "Ростеха".
Предприятия радиоэлектронного кластера, входящие в госкорпорацию "Ростех", занимаются разработкой и производством программного обеспечения, которое в перспективе сможет заменить иностранные аналоги в критически важных отраслях промышленности. Кроме того, на предприятиях корпорации ведется разработка решений в сфере кибербезопасности.