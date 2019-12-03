В "Ростехе" назвали заявление ФБР о российских приложениях вбросом

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Информация Информация ФБР о том, что любое приложение из России собирает информацию для российских спецслужб, — это "вброс" и "новая страшилка" про русских, сообщил РИА Новости представитель "Ростеха"

США Чак Шумер направил в ФБР письмо, в котором сообщил об "угрозе национальной безопасности" со стороны российского приложения FaceApp. В ответ ФБР заявило, что такую угрозу создает любое приложение из России, поскольку доступ к собираемым им данным есть у местных спецслужб. Ранее сенатор от Демократической партииЧак Шумер направил в ФБР письмо, в котором сообщил об "угрозе национальной безопасности" со стороны российского приложения FaceApp. В ответ ФБР заявило, что такую угрозу создает любое приложение из России, поскольку доступ к собираемым им данным есть у местных спецслужб.

"Мы видим, что давление стало инструментом борьбы на рынке вооружений, где наши западные партнеры разучились конкурировать добросовестно. Теперь они переключились на высокие технологии в гражданской сфере, на разработчиков мобильных приложений", — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он отметил, что если всерьез говорить о безопасности "софта", то специалистам "прекрасно известно, где действительно зашиты главные опасности".

"Зарубежное программное обеспечение, которое используется в компьютерах, в телекоммуникациях, в промышленном оборудовании и системах, нередко содержит "закладки", позволяющие считывать информацию, удаленно влиять на работу оборудования, даже отключать его. Это не секрет. Вот что по-настоящему опасно", — сообщил представитель "Ростеха".