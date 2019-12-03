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РИА Новости

США расширили санкции в отношении Венесуэлы

19:31 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. США расширили санкции в отношении Венесуэлы, в санкционный список включены несколько нефтяных танкеров, сообщило во вторник министерство финансов США.
Санкции коснулись зарегистрированного в Панаме танкера Icaro, а также венесуэльских судов Lusia Careres De Arismendi, Manuela Saenz, Paramaconi, Terepaima и Yare. Все шесть танкеров связаны, как утверждают в Вашингтоне, с венесуэльской государственной компанией Petróleos de Venezuela, S.A. В министерстве финансов США также уточнили, что санкции введены в отношении принадлежащего кубинской компании Caroil Transport Marine Ltd. танкера Esperanza, ранее включенного в санкционный список под именем Nedas.
В Вашингтоне утверждают, что власти Кубы и Венесуэлы задействованы в схемах по транспортировке венесуэльской нефти на указанных судах в обход существующих санкций. В сообщении министерства финансов США в связи с введением санкций также отмечается, что оплата за экспортированную указанными судами нефть предназначалась на счет в российском банке, однако подробности не приводятся.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге на второй срок. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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