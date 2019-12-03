США расширили санкции в отношении Венесуэлы

Санкции коснулись зарегистрированного в Панаме танкера Icaro, а также венесуэльских судов Lusia Careres De Arismendi, Manuela Saenz, Paramaconi, Terepaima и Yare. Все шесть танкеров связаны, как утверждают в Вашингтоне, с венесуэльской государственной компанией Petróleos de Venezuela, S.A. В министерстве финансов США также уточнили, что санкции введены в отношении принадлежащего кубинской компании Caroil Transport Marine Ltd. танкера Esperanza, ранее включенного в санкционный список под именем Nedas.

В Вашингтоне утверждают, что власти Кубы и Венесуэлы задействованы в схемах по транспортировке венесуэльской нефти на указанных судах в обход существующих санкций. В сообщении министерства финансов США в связи с введением санкций также отмечается, что оплата за экспортированную указанными судами нефть предназначалась на счет в российском банке, однако подробности не приводятся.