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РИА Новости

Белоруссия выступает против распада ЕС, заявил Лукашенко

19:22 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Белоруссия пытается наладить отношения с Евросоюзом, выступает "категорически против всяких "брекситов" и против его распада", заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, такое заявление Лукашенко сделал, выступая в Народной скупщине Сербии. В этой стране он находится с официальным визитом. Лукашенко, в частности, отметил, что западным партнерам не нравится проводимая Белоруссией политика, поэтому в свое время США и ЕС ввели против страны санкции. Однако со временем они поняли, что это была ошибка, заметил президент.
"Они искали повод, чтобы, сохранив лицо, выйти из этой ситуации. И наша позиция по основной повестке международных отношений оказалась для мира приемлемой. Поэтому ситуация резко поменялась, и мы сегодня пытаемся наладить наши отношения с Европейским союзом, выступая категорически против всяких "брекситов" и против его распада", - сказал белорусский лидер.
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. ЕС снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер. В том числе были сняты личные, визовые ограничения против Лукашенко, которые не позволяли осуществлять визиты в страны ЕС. В ноябре 2019 года белорусский президент посетил Австрию с официальным визитом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Сербии Александр Вучич в Белграде. 3 декабря 2019
Вчера, 15:35
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