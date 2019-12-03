Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T19:20+0300
https://ria.ru/20191203/1561929406.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149742/56/1497425637_98:0:2384:1286_1036x0_80_0_0_cb6b4c24d2d02be1768fa7843b553821.jpg
РИА Новости

США ожидают переговоры с Россией по стратегической стабильности

19:20 03.12.2019
268
© Фото : Carnegie EuropeКристофер Форд
Кристофер Форд
© Фото : Carnegie Europe
Кристофер Форд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек  - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США рассчитывают на проведение очередного раунда переговоров с РФ по стратегической стабильности в ближайшем будущем, сообщил  помощник госсекретаря США  по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
По его словам, США “привержены проведению очередного” раунда переговоров с РФ по стратегической стабильности.
“Ожидаю, что это случится в ближайшем будущем”, - сказал дипломат, выступая в комитете по международным делам сената США.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
27 сентября, 23:03
Лавров готов к обсуждению стратегической стабильности с другими странами
830019
Обсудить 2
Кристофер ФордГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В США заявили, что идут дискуссии о расширении "нормандского формата"
Спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд
Россия соблюдает положения договора СНВ, заявили в Госдепе
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В США назвали необходимые условия для взаимодействия с Россией
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США хотят большей поддержки от России по афганскому урегулированию
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе заявили, что США не считают Россию спонсором терроризма
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп считает, что США ладят с Россией
Кристофер Форд
США не приняли решения о выходе из Договора по открытому небу
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
США намерены поставить Украине дополнительные комплексы Javelin
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон считает, что Европа должна стать частью нового ДРСМД
Экс-депутат Верховной рады Александр Онищенко
В Германии задержали фигуранта украинского "газового дела", пишут СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал к диалогу с Россией для стабильности в Европе
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции в отношении Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что саммит G7 пройдет в 2021 году в Кэмп-Дэвиде
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В США не исключили продления ДСНВ
Вадим Пристайко
Глава МИД Украины призвал НАТО следить за черноморским регионом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
23:52Рябков в детстве мечтал стать машинистом поезда
Лента новостейМолния