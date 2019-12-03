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РИА Новости

В США заявили, что идут дискуссии о расширении "нормандского формата"

19:15 03.12.2019 (обновлено: 19:27 03.12.2019)
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости, Татьяна Смайловски. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что идут дискуссии о расширении нормандского формата.
"Идут дискуссии о попытках расширить его", — сказал он на слушаниях в комитете по международным делам сената США.
По его словам, изначально США не входят в этот формат, однако страна тесно взаимодействует с Францией и Германией, которые входят в нормандскую группу.
Хейл не пояснил, идет ли речь о расширении формата за счет США, но отметил, что будет предоставлять обновленную информацию по этому вопросу сенаторам.
Саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Германии и Франции - должен пройти 9 декабря в Париже.
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"Нормандская четверка"Государственный департамент СШАСШАУкраинаВ мире
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troshkin73
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Von Stirliz
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