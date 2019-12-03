В США заявили, что идут дискуссии о расширении "нормандского формата"

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости, Татьяна Смайловски. Заместитель госсекретаря Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что идут дискуссии о расширении нормандского формата

"Идут дискуссии о попытках расширить его", — сказал он на слушаниях в комитете по международным делам сената США.

По его словам, изначально США не входят в этот формат, однако страна тесно взаимодействует с Францией и Германией, которые входят в нормандскую группу.

Хейл не пояснил, идет ли речь о расширении формата за счет США, но отметил, что будет предоставлять обновленную информацию по этому вопросу сенаторам.