Ленобласть на 100% выполнила план расселения аварийного жилья

Ключи от квартир многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области в полном объеме выполнили план на 2019 год по расселению аварийного жилья, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, всего расселены 3,86 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Для ленинградцев на вторичном рынке были приобретены 106 благоустроенных квартир.

"Новое жилье в Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах получил 281 человек", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что одновременно с региональными чиновниками, в муниципальных образованиях разрабатываются следующие этапы программы переселения. В частности, на расселение жилых помещений в следующем году заключаются муниципальные контракты, а в шести поселениях ведутся процедуры по передаче земельных участков застройщикам для строительства многоквартирных домов.