Ленобласть на 100% выполнила план расселения аварийного жилья

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области в полном объеме выполнили план на 2019 год по расселению аварийного жилья, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, всего расселены 3,86 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Для ленинградцев на вторичном рынке были приобретены 106 благоустроенных квартир.
"Новое жилье в Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах получил 281 человек", - пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что одновременно с региональными чиновниками, в муниципальных образованиях разрабатываются следующие этапы программы переселения. В частности, на расселение жилых помещений в следующем году заключаются муниципальные контракты, а в шести поселениях ведутся процедуры по передаче земельных участков застройщикам для строительства многоквартирных домов.
"В рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах" всего до 1 сентября 2025 года планируется расселить 1076 аварийных домов общей площадью 251 тысяча квадратных метров. В новое жилье переедут 16,5 тысячи человек. Общее финансирование программы составляет 12,5 миллиарда рублей. В расселении аварийного фонда принимают участие 89 муниципальных образований", - пояснили в пресс-службе