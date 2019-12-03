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РИА Новости

Макрон считает, что Европа должна стать частью нового ДРСМД

19:02 03.12.2019
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© REUTERS / Bertrand Guay/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Bertrand Guay/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна стать частью нового соглашения после прекращения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
"В связи с решением прекратить договор о РСМД, мы должны строить новые вещи, на новой базе… Надо понимать, какая новая природа отношений с Россией. Я хочу, чтобы в этих переговорах голос Европы был учтен, чтобы она была частью этого нового договора ", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вчера, 18:31
Макрон призвал к диалогу с Россией для стабильности в Европе
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДЭммануэль МакронСергей ЛавровВладимир ПутинФранцияРоссияСШАВ мире
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