Макрон считает, что Европа должна стать частью нового ДРСМД

ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна стать частью нового соглашения после прекращения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
"В связи с решением прекратить договор о РСМД, мы должны строить новые вещи, на новой базе… Надо понимать, какая новая природа отношений с Россией. Я хочу, чтобы в этих переговорах голос Европы был учтен, чтобы она была частью этого нового договора ", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.