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РИА Новости

В Пушкинском музее открылись "Декабрьские вечера Святослава Рихтера"

19:01 03.12.2019 (обновлено: 19:02 03.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковВыставка "Томас Гейнсборо" в ГМИИ им. А.С. Пушкина
Выставка Томас Гейнсборо в ГМИИ им. А.С. Пушкина
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Работы наиболее яркого представителя британской культуры XVIII века Томаса Гейнсборо и лучшие образцы английской музыки того времени представлены на открывшемся в ГМИИ имени А.С. Пушкина XXXIX Международном музыкальном фестивале "Декабрьские вечера Святослава Рихтера".
"Прогулки с Томасом Гейнсборо" - такова тема "Декабрьских вечеров", которые в этом году проходят в рамках Года музыки Великобритании и России.
В экспозиции музея представлены около 100 произведений одного из основателей британской художественной школы XVIII века из 11 ведущих музеев Великобритании, а также из собраний Пушкинского музея и Государственного Эрмитажа. Помимо полотен Гейнсборо, на выставке можно увидеть и несколько работ британских художников-современников мастера.
Творчество Гейнсборо развивалось в период, когда британская культура переживала возрождение, коснувшееся не только изобразительного искусства, но также театра, музыки и литературы. Как отметила директор музея Марина Лошак, Гейнсборо дружил с очень многими музыкантами того времени, поэтому в фестивальной программе представлены и те композиторы, с которыми его связывала личная дружба.
Обширная музыкальная программа нынешних "Декабрьских вечеров" посвящена разнообразным жанрам английской музыки XVII–XVIII веков. Наряду с шедеврами Ренессанса, сочинениями Генри Пёрселла и его последователей прозвучат произведения иностранцев, чьи имена тесно связаны с историей культуры Великобритании — Георга Фридриха Генделя, Иоганна Христиана Баха, Йозефа Гайдна, Никола Порпора и других.
Выставка Томас Гейнсборо в ГМИИ им. А.С. Пушкина
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"Золотой век английской музыки", совпавший с правлением династии Тюдоров, будет представлен клавирными сочинениями вирджиналистов, инструментальными ансамблями и российской премьерой оперы Джона Блоу "Венера и Адонис". В программе ансамбля "Солисты Москвы" прозвучат сочинения пионеров английского музыкального возрождения XX века — Эдварда Элгара, Фрэнка Бриджа, Ральфа Воана-Уильямса, а также их последователей Бенджамина Бриттена и Джона Тавенера. Кульминацией фестиваля станет исполнение "Нельсон-мессы" Йозефа Гайдна и произведений Уильяма Бойса.
Фестиваль 2019 года собрал блестящий состав зарубежных и отечественных исполнителей. Слушателей ждет концерт знаменитого британского "Оркестра эпохи Просвещения" под управлением Пола Гудвина. После долгого перерыва на "Декабрьских вечерах" выступит Евгений Кисин с сольной программой, посвященной Рихтеру. Кроме того, в программе – программа "Времена года" английского вокального ансамбля I Fagiolini , концерты французского ансамбля Les Musiciens de Saint Julien, ансамбля медных духовых London Вaroque Brass, вокального ансамбля Intrada, оркестра Pratum Integrum, ансамбля Questa Musica, хора мальчиков Академии хорового искусства имени В.С. Попова, других молодых и уже состоявшихся исполнителей.
Фестиваль проходит при поддержке банка ВТБ. Как отметил на презентации фестиваля вице-президент ВТБ Александр Ерофеев, нынешние "Декабрьские вечера" позволят российской публике лучше познакомится с британской музыкой и культурой в целом.
Он напомнил, что ВТБ в этом году поддержал выставку "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа", которую Пушкинский музей провел в сотрудничестве с лондонской галереей Тейт.
"Я надеюсь, что музей предложит нам еще массу интересных проектов. Сейчас в банке принята социальная программа "Культурная страна", в рамках которой мы не только восстанавливаем наследие России, но и хотим познакомить россиян с мировыми шедеврами музыки и живописи", - отметил Ерофеев.
Ежегодный Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" был создан в 1981 году по инициативе директора (ныне президента) Пушкинского музея Ирины Антоновой и выдающегося пианиста Святослава Рихтера. Основная идея фестиваля — показать единство культуры через синтез изобразительных искусств, музыки и поэзии.
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Музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаРоссияКультураНовости компаний - Экономика
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