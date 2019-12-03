Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T18:59+0300
https://ria.ru/20191203/1561928394.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156192/66/1561926634_0:49:3234:1868_1036x0_80_0_0_c20858cc470134b21fa9b2e0ea6a2e9d.jpg
РИА Новости

В рамках недели приемов в "Единую Россию" обратились 375 тысяч человек

18:59 03.12.2019
95
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время приема граждан в центральной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" в Москве. 3 декабря 2019
Дмитрий Медведев во время приема граждан в центральной общественной приемной председателя партии Единая Россия в Москве. 3 декабря 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В течение общероссийской недели приема в "Единую Россию" обратились за помощью 375 тысяч человек, большую часть проблем удалось решить в ходе самой недели, заявила замсекретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина.
"Накануне дня рождения партии традиционно проходит особенная общероссийская неделя приема, когда "Единая Россия" открывает большое количество дополнительных мест приема, площадок. В этом году таких дополнительных мест, куда люди могли обратиться со своими жалобами, проблемами, было открыто больше 33 тысяч по всей стране. Действовали и 2 615 местных приемных, и 85 региональных приемных, и центральная общественная приемная председателя партии, которая находится в Москве", - сказала Баталина журналистам.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
23 ноября, 15:18
Медведев призвал усилить работу ЕР по защите прав граждан
Она отметила, что за неделю, которую охарактеризовала как "горячую для сотрудников, депутатов, представителей власти, которые вели прием в эти дни", обратились за помощью 375 тысяч жителей страны.
"Большая часть проблем была решена в ходе самой недели приема. Это были проблемы, связанные с трудоустройством, с оформлением самых разных льгот, пособий, с защитой прав. Значительную часть проблем мы взяли в проработку, и на все эти вопросы, на все поступившие обращения будет дан ответ с максимальной проработкой и готовностью помочь в решении того вопроса, с которым человек пришел", - добавила она.
По словам Баталиной, использовались разные формы подачи обращений: онлайн-прием, выезд на место, тематические приемы, например, прием людей слабовидящих или слабослышащих, мобильные приемные, трансляции в социальных сетях.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
23 ноября, 14:57
Партия должна служить народу, заявил Путин на съезде "Единой России"
220008
Обсудить 0
Ольга БаталинаЕдиная РоссияРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил информационные возможности приемных "Единой России"
Спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд
Россия соблюдает положения договора СНВ, заявили в Госдепе
Деревня во Франции
На еврейском кладбище во Франции осквернили более ста могил
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В США заявили, что идут дискуссии о расширении "нормандского формата"
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев призвал развивать инклюзивное образование
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
США намерены поставить Украине дополнительные комплексы Javelin
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко
Белгородский губернатор взял под контроль ситуацию со взрывом газа
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев высказался об установке дорожных знаков
Машина полиции в США
В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Москворецкая набережная у парка Зарядье
Московским водителям посоветовали отложить поездки
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий: Россия поднимет в ПАСЕ вопрос защиты нацменьшинств на Украине
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В США не исключили продления ДСНВ
Кристофер Форд
США ожидают переговоры с Россией по стратегической стабильности
Ученые работают в лаборатории
Ученые придумали, как лечить рак стволовыми клетками
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
В больнице скончалась девушка, раненая при стрельбе в Сухуме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
Лента новостейМолния