В рамках недели приемов в "Единую Россию" обратились 375 тысяч человек

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В течение общероссийской недели приема в В течение общероссийской недели приема в "Единую Россию" обратились за помощью 375 тысяч человек, большую часть проблем удалось решить в ходе самой недели, заявила замсекретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина

"Накануне дня рождения партии традиционно проходит особенная общероссийская неделя приема, когда "Единая Россия" открывает большое количество дополнительных мест приема, площадок. В этом году таких дополнительных мест, куда люди могли обратиться со своими жалобами, проблемами, было открыто больше 33 тысяч по всей стране. Действовали и 2 615 местных приемных, и 85 региональных приемных, и центральная общественная приемная председателя партии, которая находится в Москве", - сказала Баталина журналистам.

Она отметила, что за неделю, которую охарактеризовала как "горячую для сотрудников, депутатов, представителей власти, которые вели прием в эти дни", обратились за помощью 375 тысяч жителей страны.

"Большая часть проблем была решена в ходе самой недели приема. Это были проблемы, связанные с трудоустройством, с оформлением самых разных льгот, пособий, с защитой прав. Значительную часть проблем мы взяли в проработку, и на все эти вопросы, на все поступившие обращения будет дан ответ с максимальной проработкой и готовностью помочь в решении того вопроса, с которым человек пришел", - добавила она.