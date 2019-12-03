Курский вокзал и МГУ проверят после сообщений о минировании

По его словам, на место уже прибыли экстренные службы города, проводится проверка, эвакуации не было.

На прошлой неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам, все сообщения оказались ложными. Электронные письма с угрозами продолжали поступать в понедельник: проверяли ГУМ, ЦУМ и восемь районных судов в Москве. Проверка также проходила в аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево". Ни одно сообщение не подтвердилось. Во вторник также поступили сообщения о "минировании" нескольких районных судов столицы.