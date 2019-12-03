Курский вокзал и МГУ проверят после сообщений о минировании

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Курский вокзал и главное здание МГУ проверяют после сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Земляной вал, дом 29, Курский вокзал… Ленинские горы, дом 1, учебный корпус МГУ (корпус Б) – угроза взрыва", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место уже прибыли экстренные службы города, проводится проверка, эвакуации не было.
На прошлой неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам, все сообщения оказались ложными. Электронные письма с угрозами продолжали поступать в понедельник: проверяли ГУМ, ЦУМ и восемь районных судов в Москве. Проверка также проходила в аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево". Ни одно сообщение не подтвердилось. Во вторник также поступили сообщения о "минировании" нескольких районных судов столицы.