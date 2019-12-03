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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии и Ливане

18:57 03.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе, сообщил российский МИД.
"Обсуждались вопросы укрепления координации между Москвой и Каиром на региональной арене с целью содействия урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Особый акцент при этом был сделан на складывающуюся обстановку в Ливии и Ливане", - говорится в сообщении.
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Мирные антиправительственные демонстрации проходят по всему Ливану с 17 октября. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования всех чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, однако демонстрации после этого не прекратились.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Ихаб Талаат НасрМихаил БогдановРоссияЕгипетВ мире
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