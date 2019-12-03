Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии и Ливане

"Обсуждались вопросы укрепления координации между Москвой и Каиром на региональной арене с целью содействия урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Особый акцент при этом был сделан на складывающуюся обстановку в Ливии и Ливане", - говорится в сообщении.

Мирные антиправительственные демонстрации проходят по всему Ливану с 17 октября. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования всех чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, однако демонстрации после этого не прекратились.