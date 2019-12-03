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РИА Новости

Макрон надеется урегулировать разногласия по цифровому налогу с США

18:51 03.12.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобритании
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобритании
© REUTERS / Kevin Lamarque
ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что вместе с США удастся найти решение по ситуации с цифровым налогом, из-за которого Вашингтон собирается ввести дополнительные пошлины на французские товары.
Как говорится в докладе торгового представителя США, Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов.
"Я, скорее, верю в то, что мы сможем найти решение вместе", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне.
Вместе с тем Макрон отметил, что готов защищать интересы своей стороны, интересы Европы, уважая интересы США.
В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино. При этом в августе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение: как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой налог для крупнейших цифровых компаний (GAFA).
Брюно Ле Мэр
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Саммит НАТО в ЛондонеЭммануэль МакронДональд ТрампФранцияСШАВ мире
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