Врач рассказала, кому нельзя есть селедку под шубой

Праздничный стол во время встречи Нового года. Архивное фото

Праздничный стол во время встречи Нового года

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Врач-диетолог Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала " Вечерней Москве ", чем опасна селедка под шубой, кому нельзя ее есть и чем заменить это блюдо на новогоднем столе.

Высокое содержание жиров и углеводов и сочетание ингредиентов в селедке под шубой способны привести к тяжелым последствиям для организма, предупредила эксперт. По ее словам, особенно эта закуска опасна для тех, у кого высокий гликемический индекс.

Несмотря на то что в блюде есть овощи, назвать его полезным нельзя из-за термической обработки, объяснила Соломатина.

"При термической обработке эти ингредиенты выделяют крахмал, который увеличивает уровень глюкозы в крови. Они образуют легкоусвояемые сахара. Уровень глюкозы резко вырастает, потом резко падает и возникает чувство усталости", — рассказала врач.

Эксперт предупредила: тем, у кого есть преддиабетическое состояние или диабет, селедку под шубой есть опасно. Но не только из-за указанных продуктов, а еще и из-за майонеза в блюде.

"Углеводы открывают жировые клетки, и начинается их активное отложение в организме", — объяснила диетолог.

Кроме того, немалый вред организму может нанести сама сельдь. Врач посоветовала отказаться от нее гипертоникам.

"Эта рыба соленая, а соль, как известно, задерживает жидкости в организме. Сосуды отекают, повышается давление", — рассказала Соломатина.

Она посоветовала заменить селедку под шубой менее вредным блюдом тем, кому противопоказаны продукты, содержащие холестерин, и тем, кто страдает от атеросклероза. Совет специалиста также будет актуален для людей с лишним весом и непереносимостью глюкозы.