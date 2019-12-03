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РИА Новости

Врач рассказала, кому нельзя есть селедку под шубой

18:51 03.12.2019 (обновлено: 20:16 03.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПраздничный стол во время встречи Нового года
Праздничный стол во время встречи Нового года
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Праздничный стол во время встречи Нового года. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", чем опасна селедка под шубой, кому нельзя ее есть и чем заменить это блюдо на новогоднем столе.
Высокое содержание жиров и углеводов и сочетание ингредиентов в селедке под шубой способны привести к тяжелым последствиям для организма, предупредила эксперт. По ее словам, особенно эта закуска опасна для тех, у кого высокий гликемический индекс.
Несмотря на то что в блюде есть овощи, назвать его полезным нельзя из-за термической обработки, объяснила Соломатина.
"При термической обработке эти ингредиенты выделяют крахмал, который увеличивает уровень глюкозы в крови. Они образуют легкоусвояемые сахара. Уровень глюкозы резко вырастает, потом резко падает и возникает чувство усталости", — рассказала врач.
Эксперт предупредила: тем, у кого есть преддиабетическое состояние или диабет, селедку под шубой есть опасно. Но не только из-за указанных продуктов, а еще и из-за майонеза в блюде.
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"Углеводы открывают жировые клетки, и начинается их активное отложение в организме", — объяснила диетолог.
Кроме того, немалый вред организму может нанести сама сельдь. Врач посоветовала отказаться от нее гипертоникам.
"Эта рыба соленая, а соль, как известно, задерживает жидкости в организме. Сосуды отекают, повышается давление", — рассказала Соломатина.
Она посоветовала заменить селедку под шубой менее вредным блюдом тем, кому противопоказаны продукты, содержащие холестерин, и тем, кто страдает от атеросклероза. Совет специалиста также будет актуален для людей с лишним весом и непереносимостью глюкозы.
Диетолог предложила в качестве альтернативы селедке под шубой овощной салат, приправленный растительным маслом.
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30161418783
Обсудить 10
Елена СоломатинаЗдоровьеРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сама пусть ест овощной салат
3 декабря, 19:16
Василий Ребус
2770002
Селедке нельзя есть селедку под шубой - остальным можно.
3 декабря, 19:11
sizif8
680001
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