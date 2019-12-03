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РИА Новости

Ученые придумали, как лечить рак стволовыми клетками

18:57 03.12.2019
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© Fotolia / Alexander RathsУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории
© Fotolia / Alexander Raths
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские ученые впервые создали универсальную систему адресной доставки лекарств в зону раковой опухоли с помощью стволовых клеток. Результаты экспериментов опубликованы в журнале Biomaterials Science.
Российские ученые под руководством Олексия Пельтека и Михаила Зюзина из петербургского Университета ИТМО разработали светочувствительную систему на основе стволовых клеток для эффективной терапии онкозаболеваний. Система способна доставлять противоопухолевые препараты в область злокачественных новообразований и высвобождать их дистанционно, под воздействием инфракрасного излучения. Это первая универсальная система направленной доставки лекарств, в которой удалось использовать стволовые клетки.
В современной онкологии существует острая проблема: эффективность большинства лекарств зависит от вводимой дозы противоопухолевого препарата — чем выше доза, тем эффективнее терапия. Однако после определенного предела препарат становится токсичным для организма в целом. Следовательно, его надо адресно доставлять в очаг заболевания.
Кроме того, при традиционном подходе большая доза вводимого противоопухолевого лекарства распространяется по всему организму вместе с кровотоком. Но зачастую опухоли представляют собой достаточно плотные образования, кровоток в которых затруднен, и препарат накапливается везде, кроме зоны новообразований.
Чтобы обойти эти ограничения, ученые предложили использовать для "умной" доставки лекарств стволовые клетки, способные к патотропизму — направленной миграции в очаг новообразования.
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Понятно, что мигрирующие стволовые клетки невозможно напрямую "нагрузить" токсичным противоопухолевым препаратом, так как это может негативно повлиять на их биологические функции. Авторы разработали специальные полиэлектролитные капсулы — субмикронные полые носители на основе полимеров и диоксида кремния, которые можно загружать внутрь стволовых клеток.
Созданные носители обладают уникальным свойством — они способны разрушаться под действием инфракрасного излучения, что позволяет дистанционно высвобождать лекарство в нужное время и в нужном месте неинвазивным путем — с помощью инфракрасного лазера.
"Одним из преимуществ нашей системы является ее универсальность, которой удалось добиться за счет изоляции препарата с помощью созданных субмикрокапсул, — приводятся в пресс-релизе университета слова Олексия Пельтека. — Если "запаковать" в них другой препарат вместо винкристина, который мы использовали в экспериментах, то не будет необходимости заново проводить все испытания с клетками и проверять, могут ли они мигрировать в зону опухоли. Для клеток-носителей нет разницы, какие капсулы поглощать, и они могут с той же эффективностью доставить и другие препараты".
"В качестве аналогии можно сказать, что мы сделали почтальона и конверт. Почтальону все равно, что мы положили в этот конверт, он в любом случае его доставит. Опухоль может оказаться резистентной к тому лекарству, которое мы доставляем. Тогда мы просто меняем содержимое “конверта” и смотрим, обеспечит ли это нужный отклик", — продолжает Пельтек.
Эффективность новой системы была протестирована на первичных клетках меланомы, выделенных из тканей реальных онкопациентов. Следующим шагом для ученых станут эксперименты на модельных животных.
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Исследователи отмечают, что, несмотря на первые успехи, для внедрения системы в клиническую практику необходимо провести множество доклинических и клинических исследований, которые требуют времени и финансовых вложений. Однако это стандартный путь, который проходят все фармацевтические препараты перед тем, как поступить в производство. А плодотворное сотрудничество ученых из Университета ИТМО с медиками и биологами из Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета позволит ускорить все стадии испытаний разработанных систем, надеются авторы работы.
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