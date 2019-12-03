В США не исключили продления ДСНВ

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, в свою очередь, отметил, что американские эксперты изучают вопрос продления ДСНВ. "Мы усердно работаем по этим вопросам и надеемся, что скоро сможем сказать больше об этом", - сообщил Форд.