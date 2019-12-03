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РИА Новости

В США не исключили продления ДСНВ

18:40 03.12.2019 (обновлено: 19:03 03.12.2019)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что Вашингтон не исключает продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но хочет расширить его, подключив Китай и включив более широкий спектр вооружений.
"Мы не исключаем продления ДСНВ, но наш приоритет - продвигать (режим) контроля над вооружениями, выходящий за пределы узкого двустороннего подхода, путем подключения других стран, в частности Китая, а также включения более широкого спектра вооружений, в том числе нестратегического ядерного оружия", - сказал дипломат, выступая на слушаниях в комитете по международным делам сената США.
Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, в свою очередь, отметил, что американские эксперты изучают вопрос продления ДСНВ. "Мы усердно работаем по этим вопросам и надеемся, что скоро сможем сказать больше об этом", - сообщил Форд.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
26 ноября, 20:34
Продление СНВ-3 отвечает интересам Европы, заявили в МИД Германии
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Джон БолтонДоговор СНВ-3Дональд ТрампСШАБезопасностьВ мире
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