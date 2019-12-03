Росприроднадзор проверит информацию о моржах в "китовой тюрьме"

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора проверят информацию о моржах, которые возможно незаконно содержатся в неволе в бухте Средняя Приморского края, говорится в сообщении Минприроды.
В марте сотрудник "китовой тюрьмы" в бухте Средняя подтвердил, что там, кроме белух и косаток, содержатся еще и моржи. Экологи сообщали, что планируют выяснять судьбу моржей и обратятся к правоохранителям для решения вопроса об изъятии этих животных из "китовой тюрьмы". По их данным, отловщики держат шесть моржей. Прокуратура подала иск к Амурскому территориальному управлению Росрыболовства о признании незаконной выдачи разрешений на добычу морских млекопитающих - косаток, белух и моржей - четырем организациям. Суд отказал в удовлетворении иска, прокуратура будет обжаловать решение.
"На основании обращений граждан в Минприроды России министр Дмитрий Кобылкин дал поручение руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой организовать и провести проверку бухты Средняя Приморского края. Здесь, по словам местных жителей и зоозащитников, больше года содержатся в неволе детеныши моржей", - говорится в сообщении.
Ведомство напоминает, что в ноябре текущего года при активном содействии Минприроды России была завершена операция по освобождению морских млекопитающих из бухты Средняя. После проведения необходимой адаптации в естественную среду обитания выпущено 10 косаток и 87 белух.