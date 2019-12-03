Росприроднадзор проверит информацию о моржах в "китовой тюрьме"

В марте сотрудник "китовой тюрьмы" в бухте Средняя подтвердил, что там, кроме белух и косаток, содержатся еще и моржи. Экологи сообщали, что планируют выяснять судьбу моржей и обратятся к правоохранителям для решения вопроса об изъятии этих животных из "китовой тюрьмы". По их данным, отловщики держат шесть моржей. Прокуратура подала иск к Амурскому территориальному управлению Росрыболовства о признании незаконной выдачи разрешений на добычу морских млекопитающих - косаток, белух и моржей - четырем организациям. Суд отказал в удовлетворении иска, прокуратура будет обжаловать решение.