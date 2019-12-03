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РИА Новости

Власти Албании подсчитали предварительный ущерб от землетрясения

18:31 03.12.2019
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© AP Photo / Hektor PustinaПоследствия землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
© AP Photo / Hektor Pustina
Последствия землетрясения в Албании. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 дек – РИА Новости. Разрушительное землетрясение в Албании унесло жизни 51 человека, полностью разрушило 5,5 тысячи единиц жилья, 28 школ, 146 предприятий, сообщили власти страны.
Албанский премьер Эди Рама сообщил в минувшую субботу, что поисково-спасательные операции в городах страны после землетрясения магнитудой 6,4 в начале недели завершены, погибшими являются 50 человек. Число жертв затем увеличилось на одного. Предварительные данные по материальному ущербу правительство объединило во вторник.
Последствия землетрясения в Албании
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"Согласно докладу, города Дуррес, Тирана и Лежа пострадали больше всего. В Тиране было уничтожено 1,3 тысячи единиц жилья, в Дурресе – 3,8 тысячи, всего по стране – почти 5,5 тысячи единиц. В различных городах разрушено 28 школ", - цитирует отчет Albanian Daily News.
В столице Албании землетрясение повредило 15 электроподстанций, два учреждения здравоохранения и 149 коммерческих объектов.
"По стране было эвакуировано 3,2 тысячи человек, они размещены по отелям и сборным центрам, еще 2,5 тысячи человек приняли у себя друзья и родственники", - говорится в докладе.
Глава правительственного комитета по реконструкции Арбен Ахметай пообещал гражданам, что будет построено 10 тысяч квартир для оставшихся без жилья. Албанский премьер Рама заявил, что использует участие в проходящем в Лондоне саммите НАТО для привлечения дополнительной помощи стране.
Последствия землетрясения в Албании
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Землетрясение в АлбанииТирана (город)АлбанияВ мире
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