Власти Албании подсчитали предварительный ущерб от землетрясения

БЕЛГРАД, 3 дек – РИА Новости. Разрушительное Разрушительное землетрясение в Албании унесло жизни 51 человека, полностью разрушило 5,5 тысячи единиц жилья, 28 школ, 146 предприятий, сообщили власти страны.

Албанский премьер Эди Рама сообщил в минувшую субботу, что поисково-спасательные операции в городах страны после землетрясения магнитудой 6,4 в начале недели завершены, погибшими являются 50 человек. Число жертв затем увеличилось на одного. Предварительные данные по материальному ущербу правительство объединило во вторник.

"Согласно докладу, города Дуррес, Тирана и Лежа пострадали больше всего. В Тиране было уничтожено 1,3 тысячи единиц жилья, в Дурресе – 3,8 тысячи, всего по стране – почти 5,5 тысячи единиц. В различных городах разрушено 28 школ", - цитирует отчет Albanian Daily News

В столице Албании землетрясение повредило 15 электроподстанций, два учреждения здравоохранения и 149 коммерческих объектов.

"По стране было эвакуировано 3,2 тысячи человек, они размещены по отелям и сборным центрам, еще 2,5 тысячи человек приняли у себя друзья и родственники", - говорится в докладе.