Макрон призвал к диалогу с Россией для стабильности в Европе

ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским лидером Дональдом Трампом вновь высказался за стратегический диалог с Россией для обеспечения стабильности в Европе.
Вместе с тем Макрон отметил, что у него нет никакой наивности в отношении России.
"Но я считаю, что если мы хотим, с одной стороны, стабильности в Европе, с другой стороны, уменьшения конфликтов, необходимо инициировать стратегический диалог с Россией. Надо это делать без наивности", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Трампом. Трансляция велась на странице в Facebook Елисейского дворца.
Ранее Макрон не раз говорил о необходимости вести диалог с РФ для построения новой архитектуры европейской безопасности.
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