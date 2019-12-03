Макрон призвал к диалогу с Россией для стабильности в Европе

Вместе с тем Макрон отметил, что у него нет никакой наивности в отношении России.

"Но я считаю, что если мы хотим, с одной стороны, стабильности в Европе, с другой стороны, уменьшения конфликтов, необходимо инициировать стратегический диалог с Россией. Надо это делать без наивности", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Трампом. Трансляция велась на странице в Facebook Елисейского дворца.