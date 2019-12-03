Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T18:31+0300
https://ria.ru/20191203/1561927180.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156171/37/1561713770_0:118:3072:1846_1036x0_80_0_0_40e747ec3cbf5c2c65b373aebb2fa0b1.jpg
РИА Новости

Макрон призвал к диалогу с Россией для стабильности в Европе

18:31 03.12.2019
692
© REUTERS / Bertrand Guay/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Bertrand Guay/Pool
ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским лидером Дональдом Трампом вновь высказался за стратегический диалог с Россией для обеспечения стабильности в Европе.
Вместе с тем Макрон отметил, что у него нет никакой наивности в отношении России.
"Но я считаю, что если мы хотим, с одной стороны, стабильности в Европе, с другой стороны, уменьшения конфликтов, необходимо инициировать стратегический диалог с Россией. Надо это делать без наивности", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Трампом. Трансляция велась на странице в Facebook Елисейского дворца.
Ранее Макрон не раз говорил о необходимости вести диалог с РФ для построения новой архитектуры европейской безопасности.
Президент Франции Эммануэль Макрон
29 ноября, 04:19
В Госдуме оценили ответ Макрона на послание Путина
2851000
Обсудить 0
Эммануэль МакронДональд ТрампЕвропаРоссияПарижВ мире
Рекомендуем
Останки солдата Красной Армии, найденные в Хасане
Поисковики установили красную звезду, погибшему в боях за озеро Хасан
Руденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
В Верхневолжье создают ИТ-министерство
Кадр из мультфильма Холодное сердце 2 студии Уолта Диснея
Фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат в выходные
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Власти Ленобласти выделят 1 млрд рублей на ремонт больниц
Сотрудники МЧС на месте обрушения
Губернатор Белгородской области выехал к месту обрушения стены дома
ДТП с туристическим автобусом в Тунисе
Число жертв ДТП с автобусом в Тунисе возросло до 24
Деловая сессия правительства Москвы Технологии умного города: новейшие смарт-решения для комплексных проектов в Сингапуре
Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
Крымский мост через Москва-реку в Москве
Курский вокзал и МГУ проверят после сообщений о минировании
Игра на фортепиано
В Омскую область поступили два пианино в рамках нацпроекта "Культура"
Посол РФ в Монголии Искандер Азизов
Искандер Азизов: Россия готова обеспечить развитие энергетики Монголии
Церемония соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири
Си Цзиньпин считает необходимым обеспечить экологичность "Силы Сибири"
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобритании. 3 декабря 2019
Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция, заявил Трамп
Вывеска Ипотечный центр
Набиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8%
Полиция Мексики
В Мексике убили еще семь членов наркокартеля
Демонтаж фортификационных сооружений в ДНР
Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
Лента новостейМолния