Пожар в мебельном цехе в Кемерово ликвидировали

Ранее сообщалось, что здание трехэтажного мебельного центра загорелось в Кемерово на площади 800 "квадратов". Пожару был присвоен третий номер сложности. Сотрудники МЧС вывели восемь человек, за медицинской помощью обратились четыре человека, двое из которых были доставлены в медучреждения, еще двое ехать в больницу отказались.
"Ликвидация открытого горения, предварительно, на площади 600 квадратных метров по оперативным данным. Идет проливка и разбор конструкций, причины пожара будут установлены позже. Сейчас на месте работают 23 единицы техники и более 70 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе регионального главка.