Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T18:24+0300
https://ria.ru/20191203/1561926773.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156191/61/1561916148_0:0:1041:585_1036x0_80_0_0_e90d4b74672af9674c4f1f23270fc87f.jpg
РИА Новости

Пожар в мебельном цехе в Кемерово ликвидировали

18:24 03.12.2019
271
© Фото : A42.RU Пожар в мебельном цехе в Кемерово
Пожар в мебельном цехе в Кемерово
© Фото : A42.RU
КЕМЕРОВО, 3 дек – РИА Новости. Пожар в мебельном цехе в Кемерово ликвидирован, площадь возгорания составила 600 квадратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что здание трехэтажного мебельного центра загорелось в Кемерово на площади 800 "квадратов". Пожару был присвоен третий номер сложности. Сотрудники МЧС вывели восемь человек, за медицинской помощью обратились четыре человека, двое из которых были доставлены в медучреждения, еще двое ехать в больницу отказались.
"Ликвидация открытого горения, предварительно, на площади 600 квадратных метров по оперативным данным. Идет проливка и разбор конструкций, причины пожара будут установлены позже. Сейчас на месте работают 23 единицы техники и более 70 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе регионального главка.
Автомобили скорой помощи
Вчера, 12:07
В Уфе два человека пострадали при пожаре на тепловозе
000000
Обсудить 0
МЧС РФКемеровоКемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве
Эрдоган пригрозил бойкотировать планы НАТО по защите Польши и Балтии
Оксана Воеводина
"Мисс Москва" обратилась в полицию из-за угроз в адрес сына
Умная зубная щетка Smartybrush
Ученые установили, что чистить зубы полезно для сердца
Египетские мандарины
200 тысяч пачек сигарет пытались ввезти в Россию под видом мандаринов
Тяжелые Японские крейсеры Myoko и Shirane
Первая в Японии женщина стала капитаном эсминца с системой "Иджис"
Андрей Клишас
Клишас сравнил российский и американский законы об иноагентах
Здание Государственной Думы РФ
Соглашение с Анголой о сотрудничестве по космосу внесли на ратификацию
Банкноты номиналом 10 евро
Официальный курс евро на среду вырос до 71,06 рубля
Врач изучает снимки головного мозга человека
Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал возможные последствия провала "нормандского саммита"
В магазине молодежной одежды в ТРЦ Колумбус в Москве, где проходит акция распродаж и скидок Черная пятница
Интернет-магазины в "черную пятницу" заработали 22,3 миллиарда рублей
В Тель-Авиве прошла демонстрация под лозунгом Два государства - одна надежда
Израильская оккупация за 17 лет стоила бюджету Палестины $48 млрд
Роберт Шлегель
Экс-депутат Шлегель заявил, что вряд ли вернется в политику
ДТП в Забайкальском крае
Спасательные работы на месте ДТП с автобусом в Забайкалье завершены
Президент Ирака Бархам Ахмед Салех
Президент Ирака начнет консультации по кандидатуре нового премьера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
Лента новостейМолния