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РИА Новости

Трамп оценил настрой Китая вести диалог по контролю над вооружениями

18:23 03.12.2019 (обновлено: 19:10 03.12.2019)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
ЛОНДОН, 3 дек – РИА Новости. Китай очень рад предложению присоединиться к обсуждению с США и Россией вопросов контроля над вооружениями, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Я говорил об этом с Китаем … Они были очень рады тому, что их подключают к этому", - сказал он журналистам по итогам двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По словам Трампа, речь идет о выработке некоего договора, в центре которого будут ядерные ракеты. Президент США в очередной раз заверил, что и Вашингтон, и Москва "очень хотят сделать это".
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Вчера, 14:03
Трамп заявил, что у него нет дедлайна по заключению сделки с Китаем
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