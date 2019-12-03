Трамп оценил настрой Китая вести диалог по контролю над вооружениями

"Я говорил об этом с Китаем … Они были очень рады тому, что их подключают к этому", - сказал он журналистам по итогам двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Трампа, речь идет о выработке некоего договора, в центре которого будут ядерные ракеты. Президент США в очередной раз заверил, что и Вашингтон, и Москва "очень хотят сделать это".

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.