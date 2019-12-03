В Воронежской области возбудили дело после ДТП с автобусом из Украины

ДТП с участием автобуса в Воронежской области. 3 декабря 2019

© Фото : МВД РФ по Воронежской области ДТП с участием автобуса в Воронежской области. 3 декабря 2019

ВОРОНЕЖ, 3 дек – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту опрокидывания в Воронежской области автобуса из Украины, в результате которого 17 человек получили травмы, сообщает главное управление Полиция возбудила уголовное дело по факту опрокидывания в Воронежской области автобуса из Украины, в результате которого 17 человек получили травмы, сообщает главное управление МВД по региону.

Как ранее сообщало ГУМВД по Воронежской области , авария произошла в 12.30 мск вторника на 763-м километре трассы М-4 "Дон" в Богучарском районе. Водитель автобуса MAN, выполнявшего рейс из украинского города Запорожье в Ростов-на-Дону, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП из 28 человек (два водителя и 26 пассажиров), находившихся в автобусе, пострадали 17. Трое получили тяжелые травмы.

"Следственным отделом ОМВД России по Богучарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - цитирует главк руководителя пресс-службы ГУМВД России по Воронежской области Наталью Куликову.

Полицией устанавливаются все обстоятельства аварии. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

По данным прокуратуры Воронежской области, автобус принадлежит украинскому ТОВ "Альфа Транс". Прокуратура и следственное управление СК РФ по региону начали проверки по факту ДТП.