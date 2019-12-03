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РИА Новости

В Воронежской области возбудили дело после ДТП с автобусом из Украины

18:15 03.12.2019
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© Фото : МВД РФ по Воронежской областиДТП с участием автобуса в Воронежской области. 3 декабря 2019
ДТП с участием автобуса в Воронежской области. 3 декабря 2019
© Фото : МВД РФ по Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 3 дек – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту опрокидывания в Воронежской области автобуса из Украины, в результате которого 17 человек получили травмы, сообщает главное управление МВД по региону.
Как ранее сообщало ГУМВД по Воронежской области, авария произошла в 12.30 мск вторника на 763-м километре трассы М-4 "Дон" в Богучарском районе. Водитель автобуса MAN, выполнявшего рейс из украинского города Запорожье в Ростов-на-Дону, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП из 28 человек (два водителя и 26 пассажиров), находившихся в автобусе, пострадали 17. Трое получили тяжелые травмы.
"Следственным отделом ОМВД России по Богучарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - цитирует главк руководителя пресс-службы ГУМВД России по Воронежской области Наталью Куликову.
Полицией устанавливаются все обстоятельства аварии. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Воронежем
Вчера, 16:48
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Воронежем
По данным прокуратуры Воронежской области, автобус принадлежит украинскому ТОВ "Альфа Транс". Прокуратура и следственное управление СК РФ по региону начали проверки по факту ДТП.
Как ранее сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, авария произошла в сложных погодных условиях, с 10.30 мск в Богучарском районе шла сильная метель, обильный снегопад.
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