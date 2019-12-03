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РИА Новости

Москалькова примет участие в доработке проекта о семейном насилии

18:11 03.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова планирует принять участие в доработке разработанного в Совете Федерации и предложенного к обсуждению законопроекта о борьбе с домашним насилием.
Ранее на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".
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"Я вместе со своим аппаратом внимательно изучаю содержание законопроекта, чтобы принять участие в его доработке. У меня не вызывает сомнений то, что законопроект важен и нужен обществу, вопрос только в его содержании. Нам надо не перейти грань, когда государство вмешивается в семью и, с другой стороны, дать возможность реагировать в самом начале на это явление (семейное насилие)", - сказала Москалькова журналистам.
Омбудсмен подчеркнула, что предложенный законопроект не имеет никакого отношения к ювенальной юстиции и не отходит от существующих семейных традиций.
"Сам законопроект - это ответ на запрос общества. О том, что необходимо реагировать на ситуации в семье с применением грубости, насилия, давления и унижения, говорится, в том числе, и в обращениях, поступающих в мой адрес", - сказала она.
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По словам Москальковой, сегодня законы о профилактике бытового насилия работают в очень многих государствах, в том числе, бывших советских республиках. "И там эта превентивная мера, свидетельствующая о том, что общество хотя бы осуждает это явление, тоже играет позитивную роль. Я думаю, что вряд ли кто-то может сказать, что мы должны равнодушно относиться к насилию в семье, в том числе психологическому", - отметила она.
Разработанный в СФ законопроект предусматривает создание более эффективного механизма защиты лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию. В качестве форм профилактического воздействия предлагаются правовое просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа, защитное предписание, судебное защитное предписание, профилактический учет, профилактический контроль, помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, их социальная реабилитация.
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