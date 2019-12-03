Москалькова примет участие в доработке проекта о семейном насилии

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова планирует принять участие в доработке разработанного в Совете Федерации и предложенного к обсуждению законопроекта о борьбе с домашним насилием.

Ранее на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".

"Я вместе со своим аппаратом внимательно изучаю содержание законопроекта, чтобы принять участие в его доработке. У меня не вызывает сомнений то, что законопроект важен и нужен обществу, вопрос только в его содержании. Нам надо не перейти грань, когда государство вмешивается в семью и, с другой стороны, дать возможность реагировать в самом начале на это явление (семейное насилие)", - сказала Москалькова журналистам.

Омбудсмен подчеркнула, что предложенный законопроект не имеет никакого отношения к ювенальной юстиции и не отходит от существующих семейных традиций.

"Сам законопроект - это ответ на запрос общества. О том, что необходимо реагировать на ситуации в семье с применением грубости, насилия, давления и унижения, говорится, в том числе, и в обращениях, поступающих в мой адрес", - сказала она.

По словам Москальковой, сегодня законы о профилактике бытового насилия работают в очень многих государствах, в том числе, бывших советских республиках. "И там эта превентивная мера, свидетельствующая о том, что общество хотя бы осуждает это явление, тоже играет позитивную роль. Я думаю, что вряд ли кто-то может сказать, что мы должны равнодушно относиться к насилию в семье, в том числе психологическому", - отметила она.