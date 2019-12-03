СК завел дело на подозреваемого в нападении на полицейского в Мытищах

Ранее в пресс-службе ГУМВД Подмосковья сообщили РИА Новости, что правоохранители задержали злоумышленника, который ударил ножом в шею сотрудника ГИБДД в Мытищах в ходе беседы. Пострадавшему полицейскому оказана медицинская помощь.