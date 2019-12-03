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РИА Новости

СК завел дело на подозреваемого в нападении на полицейского в Мытищах

18:01 03.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на 26-летнего жителя подмосковных Мытищ, подозреваемого в нападении с ножом на полицейского, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее в пресс-службе ГУМВД Подмосковья сообщили РИА Новости, что правоохранители задержали злоумышленника, который ударил ножом в шею сотрудника ГИБДД в Мытищах в ходе беседы. Пострадавшему полицейскому оказана медицинская помощь.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов", — сказала она.
Врадий добавила, что задержанный доставлен на допрос.
Задержание
26 ноября, 12:05
В Челябинской области мужчина напал с ножом на полицейских
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Ольга ВрадийСледственный комитет РФМосковская областьРоссияМытищиПроисшествия
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