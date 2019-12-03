СК завел дело на подозреваемого в нападении на полицейского в Мытищах

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на 26-летнего жителя подмосковных Мытищ, подозреваемого в нападении с ножом на полицейского, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее в пресс-службе ГУМВД Подмосковья сообщили РИА Новости, что правоохранители задержали злоумышленника, который ударил ножом в шею сотрудника ГИБДД в Мытищах в ходе беседы. Пострадавшему полицейскому оказана медицинская помощь.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов", — сказала она.
Врадий добавила, что задержанный доставлен на допрос.
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