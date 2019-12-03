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РИА Новости

Автоэксперт поддержал идею об отмене "площадки" в экзамене на права

17:58 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнструктор и начинающий водитель во время практических занятий в автошколе
Инструктор и начинающий водитель во время практических занятий в автошколе
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Исполнительный директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников поддержал инициативу ГИБДД отменить этап "площадка" в экзамене на получение водительских прав.
Ранее сообщалось, что ГИБДД готовит изменения порядка сдачи экзаменов на права. Так, водители могут перестать сдавать "площадку" на экзамене с 1 октября 2020 года.
"На мой взгляд, должен быть переработан формат предоставления навыков (вождения автомобиля – ред.) и теоретических знаний (о правилах дорожного движения – ред.) ровно для того, чтобы на выходе человек мог безопасно и уверенно передвигаться. Я считаю, что учить людей так, чтобы они потом могли пользоваться знаниями, а не просто делать некую видимость, это правильно", - сказал Мельников, комментируя инициативу ГИБДД.
По его словам, необходимо придерживаться опыта Европы, где ученик автошколы проверяет свои навыки на дороге.
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B
Вчера, 15:53
Экзамен без "площадки"? Эксперты оценили новую идею ГИБДДГосавтоинспекция предложила исключить "площадку" при сдаче на водительские права. Автоэксперты прокомментировали инициативу дорожной полиции, обратив внимание на ее преимущества и недостатки.
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