Автоэксперт поддержал идею об отмене "площадки" в экзамене на права

"На мой взгляд, должен быть переработан формат предоставления навыков (вождения автомобиля – ред.) и теоретических знаний (о правилах дорожного движения – ред.) ровно для того, чтобы на выходе человек мог безопасно и уверенно передвигаться. Я считаю, что учить людей так, чтобы они потом могли пользоваться знаниями, а не просто делать некую видимость, это правильно", - сказал Мельников, комментируя инициативу ГИБДД.