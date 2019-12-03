В Ливане демонстранты закидали военных камнями и открыли огонь

"Второго декабря во время деблокирования дороги патрулем ливанской армии в районе Нааме митингующие забросали военных камнями, в результате часть из них получили ранения. Также один из митингующих открыл огонь из боевого пистолета, что вынудило военных открыть предупредительный огонь в воздух для разгона активистов и открытия дороги", — пишет пресс-служба.