В Ливане демонстранты закидали военных камнями и открыли огонь

БЕЙРУТ, 3 дек — РИА Новости. Ливанские военные предприняли меры по деблокированию дороги в районе Нааме южнее Бейрута, активисты забросали военных камнями, в результате чего несколько военнослужащих пострадали, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы армии.
"Второго декабря во время деблокирования дороги патрулем ливанской армии в районе Нааме митингующие забросали военных камнями, в результате часть из них получили ранения. Также один из митингующих открыл огонь из боевого пистолета, что вынудило военных открыть предупредительный огонь в воздух для разгона активистов и открытия дороги", — пишет пресс-служба.
Мирные антиправительственные демонстрации проходят по всему Ливану с 17 октября. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования всех чиновников, замешанных в коррупционных схемах. 29 октября правительство Саада Харири подало в отставку, однако демонстрации после этого не прекратились.