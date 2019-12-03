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РИА Новости

В Ливане демонстранты закидали военных камнями и открыли огонь

17:55 03.12.2019
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© REUTERS / Aziz TaherСотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте
Сотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте
© REUTERS / Aziz Taher
БЕЙРУТ, 3 дек — РИА Новости. Ливанские военные предприняли меры по деблокированию дороги в районе Нааме южнее Бейрута, активисты забросали военных камнями, в результате чего несколько военнослужащих пострадали, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы армии.

"Второго декабря во время деблокирования дороги патрулем ливанской армии в районе Нааме митингующие забросали военных камнями, в результате часть из них получили ранения. Также один из митингующих открыл огонь из боевого пистолета, что вынудило военных открыть предупредительный огонь в воздух для разгона активистов и открытия дороги", — пишет пресс-служба.

Мирные антиправительственные демонстрации проходят по всему Ливану с 17 октября. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования всех чиновников, замешанных в коррупционных схемах. 29 октября правительство Саада Харири подало в отставку, однако демонстрации после этого не прекратились.
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Саад ХаририБейрутЛиванПроисшествияВ мире
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