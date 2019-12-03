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РИА Новости

Первый запуск американского корабля Starliner к МКС отложили

17:54 03.12.2019 (обновлено: 17:56 03.12.2019)
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© NASA / BoeingКосмический корабль Boeing CST-100 Starliner
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
© NASA / Boeing
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Первый запуск к Международной космической станции (МКС) американского корабля Starliner без экипажа, планировавшийся на 17 декабря, отложен на двое суток из-за проблем с ракетой-носителем Atlas-5, сообщила компания United Launch Alliance.
"Пуск ракеты Atlas-5 с космическим кораблем Starliner фирмы Boeing теперь намечается на 19 декабря", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что во время предстартовой подготовки в ракете была обнаружена проблема с магистралью, подающей воздух для продувки.
"Дополнительное время необходимо для команд ULA и Boeing, чтобы завершить анализ проблемы, заменить воздуховод и закончить подготовку перед пуском", - сообщила ULA.
По данным компании Boeing запуск планируется осуществить 19 декабря в 14.59 мск.
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В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Ожидается, что корабли Crew Dragon и Starliner совершат испытательные полеты с экипажами в первой половине 2020 года, после чего будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.
Корабли Starliner будут запускаться с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Atlas-5, на первой ступени которой используется российский двигатель РД-180 разработки НПО Энергомаш.
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