Первый запуск американского корабля Starliner к МКС отложили

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Первый запуск к Первый запуск к Международной космической станции (МКС) американского корабля Starliner без экипажа, планировавшийся на 17 декабря, отложен на двое суток из-за проблем с ракетой-носителем Atlas-5, сообщила компания United Launch Alliance.

"Пуск ракеты Atlas-5 с космическим кораблем Starliner фирмы Boeing теперь намечается на 19 декабря", - говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что во время предстартовой подготовки в ракете была обнаружена проблема с магистралью, подающей воздух для продувки.

"Дополнительное время необходимо для команд ULA и Boeing, чтобы завершить анализ проблемы, заменить воздуховод и закончить подготовку перед пуском", - сообщила ULA.

По данным компании Boeing запуск планируется осуществить 19 декабря в 14.59 мск.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.

В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Ожидается, что корабли Crew Dragon и Starliner совершат испытательные полеты с экипажами в первой половине 2020 года, после чего будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.