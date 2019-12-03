Лукашенко хочет видеть в парламенте представителей оппозиции

"Поверьте, больше той демократии и свободы, в которой проходили выборы в Беларуси, мы не сделаем. Мы, наверное, просто не сумеем провести лучше. Мы всячески старались угодить не только нашим спонсорам и болельщикам на Востоке, но и в Евросоюзе. И что в результате? Одни были восхищены итогами выборов, а другие сказали: оппозиция не попала в парламент - беда, значит, плохо, не демократично, значит, опять нет свободы, диктатура. Чепуха полная. Мы никого не давили", - подчеркнул Лукашенко.