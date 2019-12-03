Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T17:52+0300
https://ria.ru/20191203/1561925233.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156111/99/1561119959_0:0:2779:1563_1036x0_80_0_0_c1bfdbe5fd3af2569acf825dea20f091.jpg
РИА Новости

Лукашенко хочет видеть в парламенте представителей оппозиции

17:52 03.12.2019
319
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы видеть в парламенте представителей оппозиции, однако на прошедших в стране выборах за ее представителей проголосовали лишь 3,5% избирателей, сообщил Sputnik Беларусь.
Выборы в нижнюю палату парламента (Палату представителей) прошли в республике 17 ноября. Были избраны 110 депутатов в 110 округах, представители оппозиции в новый созыв парламента не прошли. Наблюдатели от ОБСЕ по итогам выборов заявили, что они не соответствовали демократическим стандартам, а также отметили нарушение основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
25 ноября, 17:18
Лукашенко попросил Запад не финансировать белорусскую оппозицию
"Я хотел, чтобы было три-пять-десять оппозиционеров (в белорусском парламенте - ред.). Но как их провести, если у оппозиционеров 3,5% голосов?" - заявил Лукашенко во вторник во время выступления в Народной скупщине Сербии во время визита в Белград.
Он также заявил, что западные наблюдатели заранее подготовили негативные отчеты о выборах в Белоруссии, а потом только подписали их.
"Поверьте, больше той демократии и свободы, в которой проходили выборы в Беларуси, мы не сделаем. Мы, наверное, просто не сумеем провести лучше. Мы всячески старались угодить не только нашим спонсорам и болельщикам на Востоке, но и в Евросоюзе. И что в результате? Одни были восхищены итогами выборов, а другие сказали: оппозиция не попала в парламент - беда, значит, плохо, не демократично, значит, опять нет свободы, диктатура. Чепуха полная. Мы никого не давили", - подчеркнул Лукашенко.
Ранее глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что Центризбирком направил в МИД свои возражения относительно отчета миссии ОБСЕ по парламентским выборам. Она считает, что оценка парламентских выборов в стране со стороны наблюдателей от ОБСЕ была бы лучше, если бы по их итогам в парламент прошли представители оппозиции. Ермошина также заявила РИА Новости, что озвученная наблюдателями от этой международной организации предварительная оценка выборов является поверхностной, односторонней и недостаточно аргументированной.
540000
Обсудить 1
Лидия ЕрмошинаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В США назвали необходимые условия для взаимодействия с Россией
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп отметил важность предстоящей встречи в "нормандском формате"
Сотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте
В Ливане демонстранты закидали военных камнями и открыли огонь
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский обсудил с главой ЕК подготовку к "нормандскому саммиту"
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп оценил настрой Китая вести диалог по контролю над вооружениями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Сербии Александр Вучич в Белграде. 3 декабря 2019
Белоруссия уважает стремление Сербии вступить в ЕС, заявил Лукашенко
Туристы на экскурсии в Исаакиевском соборе
Росстат: иностранные туристы стали реже посещать Россию
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В США не исключили продления ДСНВ
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп считает, что США ладят с Россией
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа
Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
Белоруссия и США обсудили в Минске вопросы региональной безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал к диалогу с Россией для стабильности в Европе
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп заявил, что НАТО нужно больше гибкости
Российские рубли
Аналитик назвала угрозы для российской экономики в 2020 году
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
Первый запуск американского корабля Starliner к МКС отложили
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
Лента новостейМолния