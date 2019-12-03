Лукашенко хочет видеть в парламенте представителей оппозиции

МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы видеть в парламенте представителей оппозиции, однако на прошедших в стране выборах за ее представителей проголосовали лишь 3,5% избирателей, сообщил Sputnik Беларусь.
Выборы в нижнюю палату парламента (Палату представителей) прошли в республике 17 ноября. Были избраны 110 депутатов в 110 округах, представители оппозиции в новый созыв парламента не прошли. Наблюдатели от ОБСЕ по итогам выборов заявили, что они не соответствовали демократическим стандартам, а также отметили нарушение основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны.
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"Я хотел, чтобы было три-пять-десять оппозиционеров (в белорусском парламенте - ред.). Но как их провести, если у оппозиционеров 3,5% голосов?" - заявил Лукашенко во вторник во время выступления в Народной скупщине Сербии во время визита в Белград.
Он также заявил, что западные наблюдатели заранее подготовили негативные отчеты о выборах в Белоруссии, а потом только подписали их.
"Поверьте, больше той демократии и свободы, в которой проходили выборы в Беларуси, мы не сделаем. Мы, наверное, просто не сумеем провести лучше. Мы всячески старались угодить не только нашим спонсорам и болельщикам на Востоке, но и в Евросоюзе. И что в результате? Одни были восхищены итогами выборов, а другие сказали: оппозиция не попала в парламент - беда, значит, плохо, не демократично, значит, опять нет свободы, диктатура. Чепуха полная. Мы никого не давили", - подчеркнул Лукашенко.
Ранее глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что Центризбирком направил в МИД свои возражения относительно отчета миссии ОБСЕ по парламентским выборам. Она считает, что оценка парламентских выборов в стране со стороны наблюдателей от ОБСЕ была бы лучше, если бы по их итогам в парламент прошли представители оппозиции. Ермошина также заявила РИА Новости, что озвученная наблюдателями от этой международной организации предварительная оценка выборов является поверхностной, односторонней и недостаточно аргументированной.