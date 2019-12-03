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РИА Новости

Аналитик назвала угрозы для российской экономики в 2020 году

17:43 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Санкции, сокращение глобальной экономики и расширение торговых конфликтов станут основными угрозами и рисками для российской экономики в 2020 году, прогнозирует старший аналитик Coface Россия Анна Кокорева.
"Во-первых, это санкции. Мы ждали-ждали, что эта история будет недолгой, но теперь уже все понимают, что история эта долгая и, скорее всего, продлится еще очень много лет. Ситуация приводит к снижению инвестиционной привлекательности российского бизнеса – иностранные инвестиции не идут в Россию, и вряд ли этот поток будет увеличиваться в ближайшее время", - сказала она журналистам.
"Мы понимаем иностранных партнеров: все боятся рисков. Хотя уже непосредственно представители бизнеса много раз заявляли на различных форумах, что сожалеют об этой ситуации, хотели бы сотрудничать, но в силу законодательных ограничений не могут этого делать",- добавила Кокорева.
Санкционная повестка ведет к трудностям с привлечением финансирования на внешних долговых рынках. "Предполагаю, что ситуация для России в следующем году здесь может усугубиться. Мы видим, что Соединенные штаты не ограничиваются теми санкциями, которые вводят. Они постоянно рассматривают что-то новое и рассматривают возможность ограничения займов на внешнем рынке для России", - сказала эксперт.
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По прогнозам Coface, в 2019 году рост глобальной экономики замедлится до 2,6%, а в 2020 году составит 2,5%. "Такое замедление связано с кризисом потребления. Оно будет накладывать эффект и на российскую экономику", - отметила Кокорева.
По ее словам, торговые конфликты между США и Китаем приводят не только к торговым дисбалансам, но к волатильности цен на сырье. "Поскольку мы энергозависимая страна, для нас это очень важно. Волатильность сырья влияет на валюту. Отношения Китая и США влияют и на динамику доллара, динамику юаня – все это отражается и на российской валюте", - продолжила эксперт.
При этом она напомнила, что существенных колебаний российской валюты и сильного снижения цен на нефть не ожидается в 2020 году. Кокорева напомнила, что динамику курса сглаживает действующее в РФ бюджетное правило. "Что касается курса рубля – длительное время в России стабильный курс, таким он останется и в следующем году. Бюджетное правило действует, за счет него будет гладкий курс", - добавила она. По итогам 2019 года рост ВВП составит 1,1%, в 2020 году - 1,7%, инфляция снизится в 2019 году до 3,6%, в 2020 году составит 3,8%, отметила аналитик.
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