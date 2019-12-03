Аналитик назвала угрозы для российской экономики в 2020 году

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Санкции, сокращение глобальной Санкции, сокращение глобальной экономики и расширение торговых конфликтов станут основными угрозами и рисками для российской экономики в 2020 году, прогнозирует старший аналитик Coface Россия Анна Кокорева.

"Во-первых, это санкции. Мы ждали-ждали, что эта история будет недолгой, но теперь уже все понимают, что история эта долгая и, скорее всего, продлится еще очень много лет. Ситуация приводит к снижению инвестиционной привлекательности российского бизнеса – иностранные инвестиции не идут в Россию, и вряд ли этот поток будет увеличиваться в ближайшее время", - сказала она журналистам.

"Мы понимаем иностранных партнеров: все боятся рисков. Хотя уже непосредственно представители бизнеса много раз заявляли на различных форумах, что сожалеют об этой ситуации, хотели бы сотрудничать, но в силу законодательных ограничений не могут этого делать",- добавила Кокорева.

Санкционная повестка ведет к трудностям с привлечением финансирования на внешних долговых рынках. "Предполагаю, что ситуация для России в следующем году здесь может усугубиться. Мы видим, что Соединенные штаты не ограничиваются теми санкциями, которые вводят. Они постоянно рассматривают что-то новое и рассматривают возможность ограничения займов на внешнем рынке для России", - сказала эксперт.

По прогнозам Coface, в 2019 году рост глобальной экономики замедлится до 2,6%, а в 2020 году составит 2,5%. "Такое замедление связано с кризисом потребления. Оно будет накладывать эффект и на российскую экономику", - отметила Кокорева.

По ее словам, торговые конфликты между США и Китаем приводят не только к торговым дисбалансам, но к волатильности цен на сырье. "Поскольку мы энергозависимая страна, для нас это очень важно. Волатильность сырья влияет на валюту. Отношения Китая и США влияют и на динамику доллара, динамику юаня – все это отражается и на российской валюте", - продолжила эксперт.