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РИА Новости

В Москве эвакуировали четыре суда после сообщений о "минировании"

17:34 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Четыре суда в Москве эвакуированы из-за сообщений о "минировании", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
"В связи с поступившим сообщением о заложенном в здании взрывном устройстве осуществлена эвакуация посетителей и сотрудников судов", - сказала она.
По словам пресс-секретаря, пока такие угрозы поступили в Басманный, Измайловский, Тверской и Лефортовский суды. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
На прошлой неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам, все сообщения оказались ложными. Электронные письма с угрозами продолжали поступать и в понедельник: проверяли ГУМ, ЦУМ и восемь районных судов в Москве. Проверка также проходила в аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево". Ни одно сообщение не подтвердилось.
Сотрудник ФСБ России
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