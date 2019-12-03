В Москве эвакуировали четыре суда после сообщений о "минировании"

"В связи с поступившим сообщением о заложенном в здании взрывном устройстве осуществлена эвакуация посетителей и сотрудников судов", - сказала она.

По словам пресс-секретаря, пока такие угрозы поступили в Басманный, Измайловский, Тверской и Лефортовский суды. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

На прошлой неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам, все сообщения оказались ложными. Электронные письма с угрозами продолжали поступать и в понедельник: проверяли ГУМ, ЦУМ и восемь районных судов в Москве. Проверка также проходила в аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево". Ни одно сообщение не подтвердилось.