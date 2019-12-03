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РИА Новости

Россиянин стал звездой соцсетей, оплатив проезд пассажирам маршрутки

17:27 03.12.2019 (обновлено: 17:56 03.12.2019)
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© Фото очевидцаМужчина заплатил за проезд всех пассажиров маршрутки в Новосибирске
Мужчина заплатил за проезд всех пассажиров маршрутки в Новосибирске
© Фото очевидца
Мужчина заплатил за проезд всех пассажиров маршрутки в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Новосибирске мужчина сел в маршрутку на первой остановке и оплатил проезд всем попутчикам, которые заходили в транспортное средство.
По словам очевидцев, щедрый незнакомец проехал весь маршрут.
"Я увидел, что маршрутка подъезжает, и подбежал, по-быстренькому заскочил. Он мне сказал, что сегодня проезд бесплатный", — рассказал НГС один из пассажиров маршрутки Юрий.
Он отметил, что пассажиры были сильно удивлены поступком мужчины, но он до конца пути так и не объяснил, зачем это делает.
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Пользователей соцсетей восхитил поступок пассажира. Многие стали гадать, почему он оплатил проезд всем попутчикам.
"Может, он пьяный был?" — спросила Марина Киндеркз.
"Остальные пассажиры хоть "спасибо" говорили?" — поинтересовалась Ольга Стафиевская.
"На спор еще и не такие вещи делают", — добавил Антон Сергачев.
"Хороший парень, добрый поступок", — оценила Алла Агеева.
"Вдребезги разбил привычный устой. Респектище!" — написала Надежда Стрек.
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Позднее журналисты нашли щедрого пассажира. Им оказался предприниматель из Барнаула Денис Сагайдак.
По его словам, заплатить за пассажиров маршрутки он решил, потому что "просто так захотелось", и он не рассчитывал на бурную реакцию в Сети.

"В первую очередь это не какая-то акция, это не праздник никакой, не день рождения, не наркоман я. Это внутреннее намерение какое-то сработало, желание просто сделать вот такое", — рассказал мужчина.

Он уточнил, что всего потратил около 1200 рублей: проезд стоит 30 рублей, всего же в маршрутке проехал 41 человек.
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Денис отметил реакцию пассажиров. Люди делали предположения о мотивах его поступка: рождение ребенка, юбилей, возвращение брата из армии. По его словам, некоторые даже спросили, не заложена ли в машине бомба.
Барнаулец добавил, что водитель тоже подключился к его затее и возвращал деньги, которые передавали ему пассажиры.
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Денис СагайдакНовосибирскРоссияОбщество
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