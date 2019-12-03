Россиянин стал звездой соцсетей, оплатив проезд пассажирам маршрутки

Мужчина заплатил за проезд всех пассажиров маршрутки в Новосибирске. Архивное фото

Мужчина заплатил за проезд всех пассажиров маршрутки в Новосибирске

© Фото очевидца Мужчина заплатил за проезд всех пассажиров маршрутки в Новосибирске

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Новосибирске мужчина сел в маршрутку на первой остановке и оплатил проезд всем попутчикам, которые заходили в транспортное средство.

По словам очевидцев, щедрый незнакомец проехал весь маршрут.

"Я увидел, что маршрутка подъезжает, и подбежал, по-быстренькому заскочил. Он мне сказал, что сегодня проезд бесплатный", — рассказал НГС один из пассажиров маршрутки Юрий.

Он отметил, что пассажиры были сильно удивлены поступком мужчины, но он до конца пути так и не объяснил, зачем это делает.

Пользователей соцсетей восхитил поступок пассажира. Многие стали гадать, почему он оплатил проезд всем попутчикам.

"Может, он пьяный был?" — спросила Марина Киндеркз.

"Остальные пассажиры хоть "спасибо" говорили?" — поинтересовалась Ольга Стафиевская.

"На спор еще и не такие вещи делают", — добавил Антон Сергачев.

"Хороший парень, добрый поступок", — оценила Алла Агеева.

"Вдребезги разбил привычный устой. Респектище!" — написала Надежда Стрек.

По его словам, заплатить за пассажиров маршрутки он решил, потому что "просто так захотелось", и он не рассчитывал на бурную реакцию в Сети.

"В первую очередь это не какая-то акция, это не праздник никакой, не день рождения, не наркоман я. Это внутреннее намерение какое-то сработало, желание просто сделать вот такое", — рассказал мужчина.

Он уточнил, что всего потратил около 1200 рублей: проезд стоит 30 рублей, всего же в маршрутке проехал 41 человек.

Денис отметил реакцию пассажиров. Люди делали предположения о мотивах его поступка: рождение ребенка, юбилей, возвращение брата из армии. По его словам, некоторые даже спросили, не заложена ли в машине бомба.