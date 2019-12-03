В Москве в среду выпадет около двух сантиметров снега

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около двух сантиметров снега выпадет в Около двух сантиметров снега выпадет в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ранее Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в среду днем в Москве и области из-за ветра.

"В утренние часы в Москве начнется снег, но сильным он не будет. Выпадет примерно один, максимум два сантиметра снега к тому, что есть сейчас. В осадках это порядка 2-4 миллиметров", - сообщил Леус.

По его словам, сильного ветра не будет: порывы достигнут 5-10 метров в секунду. "Это не тот ветер, из-за которого стоит объявлять "желтый" уровень опасности", - отметил ведущий специалист "Фобос".

Он также сказал, что гололедицы как таковой не будет, но предупредил, что из-за снега на дорогах и тротуарах Москвы будет довольно скользко.

В вечерние часы во вторник температура воздуха ожидается на уровне от минус 3 до минус 5 градусов. Днем температура будет постепенно повышаться и в вечерние часы составит от 0 до плюс 2 градусов.