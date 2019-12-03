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РИА Новости

В Москве в среду выпадет около двух сантиметров снега

17:24 03.12.2019 (обновлено: 17:32 03.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около двух сантиметров снега выпадет в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в среду днем в Москве и области из-за ветра.
"В утренние часы в Москве начнется снег, но сильным он не будет. Выпадет примерно один, максимум два сантиметра снега к тому, что есть сейчас. В осадках это порядка 2-4 миллиметров", - сообщил Леус.
По его словам, сильного ветра не будет: порывы достигнут 5-10 метров в секунду. "Это не тот ветер, из-за которого стоит объявлять "желтый" уровень опасности", - отметил ведущий специалист "Фобос".
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Он также сказал, что гололедицы как таковой не будет, но предупредил, что из-за снега на дорогах и тротуарах Москвы будет довольно скользко.
В вечерние часы во вторник температура воздуха ожидается на уровне от минус 3 до минус 5 градусов. Днем температура будет постепенно повышаться и в вечерние часы составит от 0 до плюс 2 градусов.
"День будет похож на сегодняшний, но если сегодняшний день закончится понижением температуры ночью, то завтрашний день, наоборот, ростом температуры, и в четверг у нас будет оттепель", — подытожил Леус.
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Михаил ЛеусГидрометцентрМоскваОбщество
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