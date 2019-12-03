Зеленский обсудил с главой ЕК подготовку к "нормандскому саммиту"

КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого рассказал о подготовке к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
"Зеленский проинформировал председателя ЕК о ходе подготовки к встрече лидеров в "нормандском формате", - говорится в сообщении.
Также Зеленский и Ляйен обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.