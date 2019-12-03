МИД назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Здоровью обвиняемого в шпионаже гражданина США и еще трех стран Здоровью обвиняемого в шпионаже гражданина США и еще трех стран Пола Уилана ничего не угрожает, а симуляция, к которой он прибегает, входит в курс подготовки разведки, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД

"Квалифицированную лечебную помощь обвиняемый получает не только от врачей следственного изолятора, но и от специалистов городских медицинских учреждений. Так, в сентябре для него было организовано всестороннее обследование в одной из московских клиник, не выявившее опасных заболеваний. Для устранения небольшого недомогания предложено провести операцию, от которой он, однако, сам отказался, решив ограничиться медикаментозным лечением", — заявили в ведомстве.

Попытки Вашингтона продвигать тезис о том, что российские власти якобы "без вины" содержат Уилана в заключении, дипломаты расценили как очередную массированную кампанию дезинформации, направленную на очернение образа России.

В комментарии отмечается, что жалобы Уилана на условия в СИЗО и действия следователей ни разу не подтвердились. Кроме того, его практически еженедельно посещают американские, британские, ирландские и канадские дипломаты.

"Они прекрасно знают, что делавшиеся обвиняемым публичные заявления о неких издевательствах и даже угрозе жизни в следственном изоляторе — не более чем провокационная линия защиты с помощью создания искусственной шумихи вокруг своей особы", — заключили в МИД.

Дело Уилана

Пола Уилана, гражданина США, Канады, Великобритании и Ирландии, задержали в Москве в конце декабря прошлого года — как сообщала ФСБ, при "проведении шпионской акции". Ему грозит от десяти до 20 лет колонии. Вину Уилан не признает.

Фабула дела не раскрывается из-за секретности. Известно только, что Уилан с 2007 года регулярно бывал в России. По словам его брата, Пол — бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу друга.