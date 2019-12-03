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РИА Новости

Требующие отставки министра образования Армении пошли к зданию полиции

17:18 03.12.2019
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЧлены молодежного союза партии "Дашнакцутюн", требующие отставки министра образования Армении Араика Арутюняна
Члены молодежного союза партии Дашнакцутюн, требующие отставки министра образования Армении Араика Арутюняна
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Члены молодежного союза партии "Дашнакцутюн", требующие отставки министра образования Армении Араика Арутюняна. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки министра образования и науки Армении Араика Арутюняна, направляются к зданию полицейского управления, куда были доставлены их соратники, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы направляемся к центральному отделению полиции, чтобы уточнить судьбу задержанных. После того, как они будут освобождены, мы заявим о наших дальнейших действиях", - заявила журналистам одна из организаторов акции Кристине Варданян.
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По ее словам, в полицейские отделения были доставлены около 10 протестующих, но эта цифра не окончательная. Она добавила, что требование участников акции неизменно – отставка Арутюняна.
Ранее полиция разблокировала вход к зданию министерства, а затем и прилегающую к ведомству улицу Вазгена Саркисяна.
Участники акции протестуют, в частности, против намерения Минобрнауки убрать из обязательной программы вузов такие предметы, как армянский язык и история Армении, о чем ранее заявляли представители ведомства. Кроме того, министерство планирует отказаться от отдельного преподавания в школах истории армянской церкви, предлагая включить этот предмет в общую программу истории Армении.
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