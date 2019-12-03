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РИА Новости

В МИД прокомментировали жалобы обвиняемого в шпионаже Уилана

17:17 03.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Жалобы обвиняемого в шпионаже Пола Уилана не подтвердились, он получает медицинскую помощь, а представители посольств регулярно получают к нему доступ, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
"Представители посольства США в России, а также дипломаты из Великобритании, Ирландии и Канады, чьими паспортами также предусмотрительно обзавелся Уилан, регулярно – фактически еженедельно – получают к нему доступ. Они прекрасно знают, что делавшиеся обвиняемым публичные заявления о неких издевательствах и даже угрозе жизни в следственном изоляторе – не более чем провокационная линия защиты с помощью создания искусственной шумихи вокруг своей особы. Жалобы Уилана на условия содержания и действия следователей ни разу не подтвердились", - сообщили в МИДе РФ.
Лефортовский суд Москвы в конце октября продлил обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану срок содержания под стражей как минимум до 29 декабря. Во вторник Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление ареста, заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью дела. Уилан участвовал в слушании по видеосвязи из СИЗО.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.
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Пол УиланМИД РФРоссияСШАПроисшествия
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