В МИД прокомментировали жалобы обвиняемого в шпионаже Уилана

"Представители посольства США в России, а также дипломаты из Великобритании, Ирландии и Канады, чьими паспортами также предусмотрительно обзавелся Уилан, регулярно – фактически еженедельно – получают к нему доступ. Они прекрасно знают, что делавшиеся обвиняемым публичные заявления о неких издевательствах и даже угрозе жизни в следственном изоляторе – не более чем провокационная линия защиты с помощью создания искусственной шумихи вокруг своей особы. Жалобы Уилана на условия содержания и действия следователей ни разу не подтвердились", - сообщили в МИДе РФ.