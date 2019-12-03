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РИА Новости

В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая

17:13 03.12.2019
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© AP Photo / Ebrahim NorouziФрегат ВМС Ирана
Фрегат ВМС Ирана
© AP Photo / Ebrahim Norouzi
ТЕГЕРАН, 3 дек – РИА Новости. Совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая пройдут 27 декабря, заявил командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади.
"Предстоящие учения под названием "Пояс морской безопасности" пройдут 27 декабря 2019 года", - цитирует его агентство Fars.
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Трое в лодке. Уникальные учения России, Китая и ЮАР пугают ЗападВоенные из России, Китая и ЮАР начинают совместные учения – отработают в африканских водах борьбу с пиратами и террористами. В таком формате – впервые.
Ранее сообщалось о намерении трёх сторон провести совместные военно-морские учения в акватории Индийского океана.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прежде заявлял, что ИРИ и Россия проведут совместные военно-морские учения, они не будут направлены против третьих стран. В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия, Иран и Китай готовят совместные морские учения по борьбе с террористами и пиратами.
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