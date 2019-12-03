В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая

"Предстоящие учения под названием "Пояс морской безопасности" пройдут 27 декабря 2019 года", - цитирует его агентство Fars.
Ранее сообщалось о намерении трёх сторон провести совместные военно-морские учения в акватории Индийского океана.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прежде заявлял, что ИРИ и Россия проведут совместные военно-морские учения, они не будут направлены против третьих стран. В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия, Иран и Китай готовят совместные морские учения по борьбе с террористами и пиратами.
25 ноября, 11:30Россия и Алжир провели учения ВМС в Средиземном море