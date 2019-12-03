В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая

Военные из России, Китая и ЮАР начинают совместные учения – отработают в африканских водах борьбу с пиратами и террористами. В таком формате – впервые.

Трое в лодке. Уникальные учения России, Китая и ЮАР пугают Запад Военные из России, Китая и ЮАР начинают совместные учения – отработают в африканских водах борьбу с пиратами и террористами. В таком формате – впервые.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прежде заявлял, что ИРИ и Россия проведут совместные военно-морские учения, они не будут направлены против третьих стран. В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия, Иран и Китай готовят совместные морские учения по борьбе с террористами и пиратами.